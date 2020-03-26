開電暖器幫狗取暖 燒死2狗波及16戶男判拘役40天

基隆市呂姓男子因擔心在陽台養的多隻狗受凍，用紙箱墊高電暖器取暖，消防局鑑定是因電暖器過熱引燃紙箱起火，燒死2隻狗並波及多戶鄰宅。呂男則指應是陽台瓦斯漏氣，引發火警，但法官沒有採信。基隆地院依失火燒燬物品罪判呂拘役40天，可易科罰金4萬元，如有不服可以上訴。

去年3月某日上午6點多，呂男住處發生大火，火勢相當猛烈，消防局出動救災，呂男住處窗戶破損、牆壁薰黑、磁磚剝落、堆放於陽台之床墊、雜物燒損、陽台之鐵窗變形、狗籠內小狗死亡，並向上延燒多戶鄰宅致生公共危險。

呂男向法官指稱，他覺得應該是瓦斯漏氣，他當時正在使用熱水，熱水器啟動時產生火花，而分電箱又在旁邊，才會引起火災；他澄清電暖器下方並未墊放有紙箱，調查人員以現場有紙箱即謂紙箱是墊高電暖器，因而認電暖器為導致火災原因，並非實在。

判決指出，根據消防局鑑識調查指出，該處有大、小狗籠，大約3、4個，小狗籠內的2 隻小狗已經燒成焦黑，且在這個小狗籠附近有很多碳化物殘跡，因此判斷該處為起火點。而起火點附近看到電暖器及可燃物，屋主有提到電暖器下方有墊紙箱，電暖器如果靠可燃物太近，會燒起來，而依清理起火處電暖器的位置，有看到瓷磚，這應該是上方掉落，磁磚清掉後還有看到紙箱，被告當初有說電暖器下方墊紙箱，清理現場也是這樣。

法官調查，屋主曾向消防人員說，後陽台養3隻狗，因晚上怕狗冷，所以放電暖器給狗取暖，因為電暖器不夠高，所以下面放紙箱墊高，附近另有放沒用的沙發、床墊等。