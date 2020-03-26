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動手指回應 高市車禍昏迷消防隊員奇蹟般復原

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
鳳祥分隊消防員賴統生（右）逐步復原中，賴妻用「奇蹟」來形容復原情況。記者徐白櫻／翻攝
鳳祥分隊消防員賴統生（右）逐步復原中，賴妻用「奇蹟」來形容復原情況。記者徐白櫻／翻攝

高雄市鳳祥消防隊員賴統生2月出勤車禍重傷昏迷，起初昏迷指數只有3分，住院至今超過一個月，病情持續進展中。賴妻今天在臉書說，感覺老公的記憶應該都在，精神好時可以動右手手指回應，依他的腦傷情況來看，已是天大奇蹟，感謝長庚醫院強大醫護團隊與所有人。

2月13日深夜，高市鳳祥分隊出勤時被聯結車攔腰撞上，此起事故造成1死4輕重傷，其中賴統生頭部受創嚴重，急救後昏迷指數只有3分，醫護團隊全力搶救，但腦損傷太久，醫療團隊對未來復原情況很難樂觀。

事故發生至今，賴妻常上臉書「我們消防家族」告知外界賴統生現況。賴妻今天說，長庚醫護團隊很強大，尤其主治醫師仁心到一般人無法想像的程度，感謝上天給了統生這麼好的醫師，當然也不忘感謝護理師與看護。

賴妻說，統生目前是有意識的，若精神好時，會對右手手指回應他聽到的話，記憶應該都在，24日與同事視訊，眼皮可微微張開，「感謝所有人，沒有讓我和孩子失去他」。

賴統生妻子在臉書分享復原情況。記者徐白櫻／翻攝
賴統生妻子在臉書分享復原情況。記者徐白櫻／翻攝

事故 長庚

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