泰籍女居家檢疫搞失蹤 遭查獲強制安置並將開罰

一名泰國籍女子本月18日入境後，因電話打不通、填寫的聯絡地址也查無此人，警方發動協尋，今天在花蓮火車站查獲她拖著行李箱，疑似要搭火車離轄。這名女子因違反居家檢疫規定，已被送往北部強制安置，花蓮縣衛生局研議開罰，罰單至少10萬元。

警方表示，21日接獲警政署通知，要求縣警局外事科員警電話關懷縣內居家檢疫外籍人士，警方依據這名泰籍女子入境時填寫的聯絡電話和地址尋訪，發現電話打不通，上門也查無此人，即展開協尋。

此外，花蓮警分局豐川派出所昨日接獲情資，指這名泰籍女子可能藏身市區一棟出租大樓內，即調閱監視器畫面，確認這名失聯泰女入境後就搭火車到花蓮，花蓮警分局立即組長專責小組查訪。

警方再接獲情資，這名女子今天會搭乘火車到台北，再轉桃園搭機離台。豐川所員警即在花蓮火車站附近加強盤查，今天上午在火車站附近發現一名外籍女子形跡可疑，透過M-POLICE，確認是需要居家檢疫對象，再請對方提供身分相關證件，確認是失聯的泰籍女子。