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泰籍女居家檢疫搞失蹤 遭查獲強制安置並將開罰
一名泰國籍女子本月18日入境後，因電話打不通、填寫的聯絡地址也查無此人，警方發動協尋，今天在花蓮火車站查獲她拖著行李箱，疑似要搭火車離轄。這名女子因違反居家檢疫規定，已被送往北部強制安置，花蓮縣衛生局研議開罰，罰單至少10萬元。
警方表示，21日接獲警政署通知，要求縣警局外事科員警電話關懷縣內居家檢疫外籍人士，警方依據這名泰籍女子入境時填寫的聯絡電話和地址尋訪，發現電話打不通，上門也查無此人，即展開協尋。
此外，花蓮警分局豐川派出所昨日接獲情資，指這名泰籍女子可能藏身市區一棟出租大樓內，即調閱監視器畫面，確認這名失聯泰女入境後就搭火車到花蓮，花蓮警分局立即組長專責小組查訪。
警方再接獲情資，這名女子今天會搭乘火車到台北，再轉桃園搭機離台。豐川所員警即在花蓮火車站附近加強盤查，今天上午在火車站附近發現一名外籍女子形跡可疑，透過M-POLICE，確認是需要居家檢疫對象，再請對方提供身分相關證件，確認是失聯的泰籍女子。
花蓮縣衛生表示，泰籍女子違反居家檢疫規定，已經專車送往北部一處集中檢疫場所強制安置，後續將依傳染病防治法研議開罰，罰金在10萬至100萬元之間。
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