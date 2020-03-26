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越南偷渡客逃6人 海巡再捕2人只剩2人在逃
海巡署再扳回一城，海巡署日前查獲31名越南偷渡客，6人在留置室破窗逃，海巡署昨天逮捕二人，今天再逮一人，另一人無處可逃投案，只剩二人在逃。
海巡署偵防分署連江查緝隊3月21日在屏東小琉球西南方10.6浬外海，查獲本國籍漁船載運越南籍偷渡犯31名，24男7女，留置期間有6名嫌犯在中港留置室，3月23日晚上破窗脫逃，海巡署立即成立專案小組，報請屏東地方檢察署指揮，並結合警方、移民署積極追查。
專案小組昨天分別在台北市及南投市策動及緝捕偷渡犯黃義強、阮文二及陳姓接應嫌犯到案後，另鎖定其他在逃犯嫌可能逃亡路線及可疑藏匿處所，嫌犯自知無法繼續潛逃，經由海巡署台中及彰化查緝隊策動，今天在南投往梨山之力行產業道路途中，緝回第3名偷渡犯陶文哥；第4名偷渡犯吳文壽經策動後，今天下午主動向移民署中區事務大隊投案。
這2名脫逃嫌犯被查獲時，一樣經疫調，量測體溫後未有發燒或咳嗽情形，研判其逃亡期間，未有染病或傳染之疑慮，海巡署請民眾勿過度恐慌，仍全力追緝其他在逃犯嫌，並鼓勵能主動投案。
海巡署長陳國恩連續幾天主持專案會議，警政署刑事警察局中部犯罪打擊中心、南投縣警察局仁愛、南投分局、臺中市政府警察局刑警大隊科技偵查隊、第四分局偵查隊、豐原分局偵查隊、和平分局偵查隊、高雄市政府警察局鼓山分局、移民署科技偵查中心、北區、中區、南區事務大隊。基隆市、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市專勤隊等單位組成專案小組共同查緝，迅速逮回4人。
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