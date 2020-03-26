別人討債他遭波及 街頭霸王初嚐敗果

新北市一名男子日前到台北市萬華區找一名友人討取300元債務，但因找不到人，心有不甘，向附近一名呂姓男子討酒喝不成，竟持地上的玻璃酒瓶砸向呂男，導致呂頭、手、腳受撕裂傷，隨後逃逸無蹤；目擊民眾事後報警處理，雖呂男未提告，警方積極尋人當中。

呂男向警方表示，3月22日上午9時許，他獨自在西昌街一處騎樓飲酒，突然有一名男子上前討酒喝，一言不合就持酒瓶傷人。呂男說，他與對方互不認識，但知道對方是從新北市新莊區來台北市找友人討取300元債務，他雖被打到全身多處受撕裂傷，當時被送到和平醫院救治，但不願向對方提起告訴。