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政大交換生確診新冠肺炎 校長：54名師生居家檢疫中

男子持瓦斯槍搶銀樓 被老闆打傷就醫被捕

別人討債他遭波及 街頭霸王初嚐敗果

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
呂男頭、手、腳接受撕裂傷。記者李隆揆／翻攝
呂男頭、手、腳接受撕裂傷。記者李隆揆／翻攝

新北市一名男子日前到台北市萬華區找一名友人討取300元債務，但因找不到人，心有不甘，向附近一名呂姓男子討酒喝不成，竟持地上的玻璃酒瓶砸向呂男，導致呂頭、手、腳受撕裂傷，隨後逃逸無蹤；目擊民眾事後報警處理，雖呂男未提告，警方積極尋人當中。

呂男向警方表示，3月22日上午9時許，他獨自在西昌街一處騎樓飲酒，突然有一名男子上前討酒喝，一言不合就持酒瓶傷人。呂男說，他與對方互不認識，但知道對方是從新北市新莊區來台北市找友人討取300元債務，他雖被打到全身多處受撕裂傷，當時被送到和平醫院救治，但不願向對方提起告訴。

附近住戶說，呂男是地方知名的街友，平常在艋舺公園、西昌街一帶活動，常常酒醉鬧事、與人發生衝突，知情者皆與他保持距離，「但還是第一次看到他打架打輸」；轄區警方表示，雖呂男未提告，但仍將持續追查傷人暴徒，依社會秩序維護法法辦。

呂男頭、手、腳接受撕裂傷。記者李隆揆／翻攝
呂男頭、手、腳接受撕裂傷。記者李隆揆／翻攝

債務 艋舺

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