嘉義壯男與人口角互推撞欄杆昏迷 急救4天不治

嘉義縣溪口鄉邱姓男子，本月21日與同村劉姓男子發生糾紛，兩人互嗆、互推，邱男被劉推倒地後，頭部撞到欄杆，隨即昏迷不醒，送醫急救至今天上午宣告不治；警方依傷害致死、殺人罪嫌將劉男移送，檢察官訊後1萬元交保。檢警今天會同法醫相驗無法判定死因，將擇日解剖，確認邱是否因推撞死亡。

據附近村民表示，40歲邱男與44歲劉男都是同村人，身體壯碩、相互認識、沒有財務糾紛。本月21日晚間約5時許，雙方在邱住處，疑因心情不好發生口角、互相嗆聲，兩人推嗆過程，劉重推邱一下後，邱似乎站不穩、搖一下後身體又向前傾，劉認為邱刻意挑釁，又大力推回，沒想到邱因此撞到欄杆、一倒不起。

目擊者表示，劉男見邱倒地後也嚇一跳，靠近觀察發現邱無意識，但頭部無外傷、沒有流血，立即叫救護車將邱送醫。邱到院後昏迷指數只剩下3，急救至今天上午拔管、宣告不治。

家屬事發當晚報案後，警方立即到場採證，但未發現任何打鬥、傷害跡象，只能依照現場目擊者供詞採證，當晚劉男也因傷害罪到案接受偵訊。