影／男欲點打火機引爆瓦斯 土城警英勇奪下壓制
新北市土城警分局頂埔派出所員警劉皇辰、蔡庭芳今年3月初獲報，民眾曾姓男子在住處與母親吵架後，一時情緒激動，手持打火機欲引爆瓦斯輕生，員警隨即馳赴，發現現場瓦斯瀰漫室內，28歲曾男手抱瓦斯桶並已開啟氣閥，手中持打火機作勢要點燃，並揚言要與母同歸於盡。
因情況危急，頂埔所長吳宗澤立刻帶領員警陳傳偉、廖奕翔、曾昭展、葉旭彬、崔皓雲等人前往現場支援，其間劉員等人與消防戒護人員輪番溫情喊話，力勸曾男打消輕生念頭，而現場瓦斯氣味已瀰漫整條巷弄，連附近居民也頻頻出來查看。
新北消防人員先以水線噴灑水霧注入屋內降低瓦斯濃度，曾男因情緒激動，尋死意志堅定，現場分成兩組警力，一組人以對話方式分散曾男注意力，另一組人員善用現場時機，逐步趨近曾男，等待曾男分心之際，以迅雷不及掩耳的速度將曾男手上的打火機搶下並把曾男撲倒在地，眾人合力上前壓制上銬，隨後曾男被送往板橋亞東醫院診治。
曾男母親及附近居民事後十分感謝員警及消防人員不懼危險，積極防阻引爆瓦斯的英勇行為深表讚許，警方也提醒曾男母親日後仍要加強注意曾男言行，以避免令人驚心膽跳的事件再度發生。
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