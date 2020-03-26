快訊

政大54名師生居家檢疫 校長寫公開信呼籲冷靜以對

英人花蓮隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

影／男欲點打火機引爆瓦斯 土城警英勇奪下壓制

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市土城區曾姓男子3月刀與母親爭吵後，持打火機開瓦斯欲與母同歸於盡，土城警分局頂埔派出所員警與消防人員合力奪下打火機，順利壓制曾男，化解一場可能發生的家庭悲劇。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區曾姓男子3月刀與母親爭吵後，持打火機開瓦斯欲與母同歸於盡，土城警分局頂埔派出所員警與消防人員合力奪下打火機，順利壓制曾男，化解一場可能發生的家庭悲劇。記者王長鼎／翻攝

新北市土城警分局頂埔派出所員警劉皇辰、蔡庭芳今年3月初獲報，民眾曾姓男子在住處與母親吵架後，一時情緒激動，手持打火機欲引爆瓦斯輕生，員警隨即馳赴，發現現場瓦斯瀰漫室內，28歲曾男手抱瓦斯桶並已開啟氣閥，手中持打火機作勢要點燃，並揚言要與母同歸於盡。

因情況危急，頂埔所長吳宗澤立刻帶領員警陳傳偉、廖奕翔、曾昭展、葉旭彬、崔皓雲等人前往現場支援，其間劉員等人與消防戒護人員輪番溫情喊話，力勸曾男打消輕生念頭，而現場瓦斯氣味已瀰漫整條巷弄，連附近居民也頻頻出來查看。

新北消防人員先以水線噴灑水霧注入屋內降低瓦斯濃度，曾男因情緒激動，尋死意志堅定，現場分成兩組警力，一組人以對話方式分散曾男注意力，另一組人員善用現場時機，逐步趨近曾男，等待曾男分心之際，以迅雷不及掩耳的速度將曾男手上的打火機搶下並把曾男撲倒在地，眾人合力上前壓制上銬，隨後曾男被送往板橋亞東醫院診治。

曾男母親及附近居民事後十分感謝員警及消防人員不懼危險，積極防阻引爆瓦斯的英勇行為深表讚許，警方也提醒曾男母親日後仍要加強注意曾男言行，以避免令人驚心膽跳的事件再度發生。

新北市土城區曾姓男子3月刀與母親爭吵後，持打火機開瓦斯欲與母同歸於盡，土城警分局頂埔派出所員警與消防人員合力奪下打火機，順利壓制曾男，化解一場可能發生的家庭悲劇。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區曾姓男子3月刀與母親爭吵後，持打火機開瓦斯欲與母同歸於盡，土城警分局頂埔派出所員警與消防人員合力奪下打火機，順利壓制曾男，化解一場可能發生的家庭悲劇。記者王長鼎／翻攝

延伸閱讀

所有商品都能搭門號辦優惠！遠傳電信X全國電子「土城中央複合門市」3/27開幕

經濟部推水、電、瓦斯費減免優惠 Q＆A一看秒懂

企業享水電費打折 民眾享瓦斯降價

新北土城驚傳雙屍命案 一對離婚夫妻陳屍住處

相關新聞

快速道路上驚見超大濃煙 彰化衛生紙廠火警2員工受傷

彰化縣員林市中央路今天中午發生一起工廠火災，該廠為衛生紙廠，易燃物多，火勢一發不可收拾，濃煙衝天際，就連76快速道路上就...

中壢科技公司化骨水槽車外洩　２男呼吸不適

桃園市中壢區自強路上悅城科技公司，今天下午2點許，1輛裝有強酸物質氫氟酸的化學槽車，因不明原因外洩，化學物質從公司前方流...

車禍撞斷對方無名指 天價調解金要賺一輩子來還

車禍肇事撞到人害對方無名指斷掉，賠償天經地義，然而賠償金額往往容易引起糾紛。一名網友在爆怨公社上抱怨：朋友撞到人，賠償金要賺一輩子來還。且兩次調解金額相差10倍，第一次調解是99萬，到了第二次竟高達990萬，令網友傻眼po文抱怨。

獨居老翁倒臥家中客廳聯繫不上 龍潭暖警即刻開鎖救援

桃園市龍潭警分局聖亭派出所巡佐劉重言、警員毛淑渝、劉佳芸等3員，於昨天下午接獲民眾報案，在龍潭區的百年街公寓大樓內，有1...

竹縣消防局超前佈署 移動負壓隔離艙亮相演練送醫流程

新竹縣消防局防疫超前部署，今天辦理「居家檢疫及隔離病患出勤載送整備示範案」，由消防員現場穿著全套式個人防護裝備，光手套就...

嘉義民雄社區討債砍人案 嫌犯：對方人多怕被圍堵

嘉義縣民雄鄉57歲曾姓男子昨天下午6時許前往民雄鄉金世界社區向朱姓男子索討5萬元債務，疑似到現場發現約定地點除了朱男還聚...

中市冷飲店氣爆 被招牌打傷女高中生：好恐怖

台中市大里區長興一街一家飲料店清晨6時許發生氣爆，兩名在店門口等公車的高中女生，因被氣爆震破的廣告招牌打中，雙雙跌倒受傷...

誤信謠言！三重男街頭立牌「台北市封城」 引恐慌遭逮

新北市三重區1名陳姓男子，因聽信朋友的假消息，誤以為台北市即將封城，竟「好心」搬來自家床板放在路旁，並在上頭噴漆「台北市...

矯正署亡羊補牢 監所增設監視器 減少死角

去年10月，高雄監獄陳姓受刑人，遭2名獄方管理人員、4名雜役帶至監視器死角，私施凌虐致死。民進黨立委鍾佳濱今天舉行記者會，要求矯正署，應全面檢視全台各監所，杜絕監視死角改善管理疏失，避免憾事再度發生。

台南玉井警分局今取締酒駕 10部全新機車出動巡邏小巷

台南市玉井警分局今年三月份，獲台南市警局撥給10部新型警用機車，分局長楊青垂為讓每位同仁熟悉新車之操作與性能，今天取締酒...

小貨車翻落奮起湖山坡 60多歲男駕駛送醫時無呼吸心跳

嘉義縣竹崎鄉光華村159甲支線產業道路處今天上午11時許發生嚴重車禍，一輛小貨車不明原因翻落山坡，60餘歲黃姓男駕駛被摔...

科技輔助救災！雲縣消防局設置車載固定式影像傳輸系統

去年4月7日六輕發生氣爆，有感於無法監控現場災情，雲林縣消防局在8輛水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以科技輔助救災，...

熱門新聞

被李佳芬提告出庭 張雅琴：不管被告多少次會繼續監督

沒參加朝會被花蓮高中記警告 學生申訴不成提告獲勝訴

男子吊在9米半電線杆上測驗 忽然暴斃

彰化居家檢疫男入境後失聯躲友人家 被警逮稱手機沒電

工運大老性侵女秘書 還怪「你錯在長太漂亮」

騎機車載國中兒返家 41歲母遇死劫後座兒飽受驚嚇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。