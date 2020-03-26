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獨居老翁倒臥家中客廳聯繫不上 龍潭暖警即刻開鎖救援
桃園市龍潭警分局聖亭派出所巡佐劉重言、警員毛淑渝、劉佳芸等3員，於昨天下午接獲民眾報案，在龍潭區的百年街公寓大樓內，有1名行動不便老翁獨自在家，但撥打電話無法取得聯繫，其家屬人在南部臨時無法趕回家中，擔心會發生意外，報請龍潭警方的協助。
員警隨即趕赴現場處理，在門外就聽到老翁微弱的呻吟聲，但住家大門上鎖無法進入查看，員警在情急之下聯絡附近里長及鎖匠前來開鎖救援，進入後竟發現老翁臉色蒼白倒臥在客廳地上，經趨前了解才知道老翁因肢體殘障行動不便，因當下血壓過高感到頭暈想要吃藥，所以才會自行從房間走向客廳，但不小心就跌倒，無法自行起身。
警方進入住家救援時，75歲的古姓老翁喃喃自語，「快扶我...起來」，員警見狀立即趨前將他扶起，待老翁精神穩定後，娓娓道出說自己是一名肢體障礙人士，持有重大傷病卡，行走皆須靠拐杖或輪椅，因步行至客廳時，一時不察跌了個踉蹌，雙腿由於殘疾無法使力，就在家中地上倒臥了4小時，又無法起身撥打電話，在求救無門不知所措之際，幸有警方到場，否則後果不堪設想。
經了解，老翁雙腿及手部有多處輕微擦挫傷，身體頗為虛弱，驚魂未定言語呢喃，警方急忙拿取礦泉水給予補充水分及找尋藥物給予服用，事後協助聯繫家人，家屬事後表示幸有警察到場幫忙，否則老翁一個人倒在地上又沒有人能協助他送醫，真不知道該怎麼辦才好。
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