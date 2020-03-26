竹縣消防局超前佈署 移動負壓隔離艙亮相演練送醫流程

新竹縣消防局防疫超前部署，今天辦理「居家檢疫及隔離病患出勤載送整備示範案」，由消防員現場穿著全套式個人防護裝備，光手套就要花15分鐘連戴3層，並亮相移動負壓隔離艙，現場操作防疫送醫流程，縣長楊文科也到場視察，勉勵消防員辛勞。

新竹縣消防局指出，傳染病患運送過程中，容易造成傳染源散佈，透過「負壓隔離艙」可有效隔離感染症患者，減少再次傳染機會。

消防局長孫福佑說，竹縣防疫整備工作已超前佈署，一旦消防局接獲衛生局通報，出勤管制個案需就診，轄區消防分隊人員就會穿著全套式個人防護裝備載送，若個案屬於高度疑似及確診，將由專責消防分隊使用移動式負壓隔離艙送至衛生局指定醫院收治。

負壓隔離艙的工作原理，為設備硬體由充氣式艙體及負壓動力系統二大部分組成，艙體進氣端，裝有符合N95規範過濾器（HEPA），過濾控制進入艙體的空氣量；艙體另一側（排氣端），裝有通用型濾毒罐（具備EN143以上過濾能力），並與負壓動力系統連結，強制將艙體內部空氣，經由過濾後，所排放至外部環境中將是乾淨空氣，最後經完整消毒將能重複使用。