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竹縣消防局超前佈署 移動負壓隔離艙亮相演練送醫流程
新竹縣消防局防疫超前部署，今天辦理「居家檢疫及隔離病患出勤載送整備示範案」，由消防員現場穿著全套式個人防護裝備，光手套就要花15分鐘連戴3層，並亮相移動負壓隔離艙，現場操作防疫送醫流程，縣長楊文科也到場視察，勉勵消防員辛勞。
新竹縣消防局指出，傳染病患運送過程中，容易造成傳染源散佈，透過「負壓隔離艙」可有效隔離感染症患者，減少再次傳染機會。
消防局長孫福佑說，竹縣防疫整備工作已超前佈署，一旦消防局接獲衛生局通報，出勤管制個案需就診，轄區消防分隊人員就會穿著全套式個人防護裝備載送，若個案屬於高度疑似及確診，將由專責消防分隊使用移動式負壓隔離艙送至衛生局指定醫院收治。
負壓隔離艙的工作原理，為設備硬體由充氣式艙體及負壓動力系統二大部分組成，艙體進氣端，裝有符合N95規範過濾器（HEPA），過濾控制進入艙體的空氣量；艙體另一側（排氣端），裝有通用型濾毒罐（具備EN143以上過濾能力），並與負壓動力系統連結，強制將艙體內部空氣，經由過濾後，所排放至外部環境中將是乾淨空氣，最後經完整消毒將能重複使用。
楊文科表示，SARS事件後為因應日後再發生傳染性呼吸道疾病，縣消防局於民國101年透過中央補助，購置負壓隔離艙共4套8具，全國各縣市中多未有此設備，這次新冠肺炎疫情，防疫勤務中已利用負壓隔離裝置搭配救護車載送高度疑似及確診個案。另外，楊呼籲，受居家隔離及檢疫者務必配合政府政策，「切勿趴趴走」，違反者最高將重罰新台幣100萬元。
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