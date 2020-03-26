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車禍撞斷對方無名指 天價調解金要賺一輩子來還
車禍肇事撞到人害對方無名指斷掉，賠償天經地義，然而賠償金額往往容易引起糾紛。一名網友在爆怨公社上抱怨：朋友撞到人，賠償金要賺一輩子來還。且兩次調解金額相差10倍，第一次調解是99萬，到了第二次竟高達990萬，令網友傻眼po文。
網友在爆怨公社po上一張損害賠償表，並表示：「肇事責任我朋友佔7成受害人佔3成，朋友還有加保第三責任，第一次調解說99萬，第二次調解開了這張出來......7位數字！」
這張損害賠償表列得極為詳細，共計六大項，包括住院醫療照護費約10萬、看護費41萬、回診醫療費用7萬、機車修理費1萬、實質工資損失41萬，及最多的精神賠償總共890萬。
精神賠償下的細項包括工作效能及升遷損失、睡眠障礙增加工作風險等，並將最低年薪乘上剩餘工作年資25年，得出630萬，另外還要加精神損失250萬。
網友看到天價賠償忍不住留言：「不是要檢討被害人，也不是要幫肇事者說話，但這些描述跟開出來的理賠清單，看起來不像只有無名指截肢⋯⋯很好奇對方是什麼工作？無名指截肢就不能騎機車？不能煞車？」、「99萬到990多萬？你們中間肯定很不愉快！」
也有網友嘗試換為思考，表示沒有人想斷一根手指：「很難評論，畢竟有理有據，換位思考給你1000、500、100萬，叫人斷一手指，也未必多數人認可，若不能協商，唯有法院裁定。」
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