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中市警防疫超前部署 動員異地辦公演練

中央社 / 台中26日電

新冠肺炎疫情持續升溫，台中市警察局啟動「異地辦公」演練，局長楊源明今天表示，規畫演練「異地辦公」以保存警力，是當前做好防疫與治安工作最首要目標。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍在全球蔓延，台中市警察局歷經3週的規畫後，從25日起到26日啟動「異地辦公」實地演練，共有6700多人投入這次演練活動。

中市警局表示，演練項目包括「各異地辦公場所視訊設備測試」、「人車動線分流管制」、「人員分組異地辦公配置」、「餐廳取餐分流分時段管制」等，並按演練項目由局長楊源明帶領研考督導人員逐一檢核，今天起接著由15個分局及118個派出所實施演練。

楊源明指出，值此疫情緊繃期間，警局各單位應積極落實各項防疫機制，尤其是基層員警於第一線執勤，平時就要落實衛教宣導，出勤則要做好相關防護措施，同時也要從勤務編排分組、分時段及辦公空間分流措施的規劃，以降低員警遭受感染的風險，以達成「防止疫情擴大」與「治安交通穩定」並重的目標。

疫情 警察 台中市

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