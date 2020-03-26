嘉義民雄社區討債砍人案 嫌犯：對方人多怕被圍堵

嘉義縣民雄鄉57歲曾姓男子昨天下午6時許前往民雄鄉金世界社區向朱姓男子索討5萬元債務，疑似到現場發現約定地點除了朱男還聚集多名朱男親友，曾男擔心被圍堵，一時起意拿刀就砍，傷及2名朱男友人，經警方調查，曾男於昨晚10時許自行投案，今以殺人未遂送往地檢署偵辦。

曾男表示，自己有吃水果的習慣，平時會在車上準備水果刀，昨天到現場看到人很多，一時情急拿水果刀亂揮，沒注意到有沒有傷到人就逃跑了。因曾男手機掉在案發現場，警方以手機聯繫其家屬、親友協助請曾男到案。

朱男及其親友表示，朱男跟曾男借款10萬元，後還款5萬元，曾男原就與朱男約定，昨天到朱男於金世界社區住所拿其未還的5萬元，因曾男討錢討很兇、看對方不爽，才請多名友人到場壯勢，不知為何曾男到場卻立即拿刀砍人，並在砍人後逃逸。

2名受傷的朱男友人，其中16歲張姓男子臟器外露、24歲李姓男子手部2道刀傷，被朋友送往嘉義基督教醫院急救。嘉義基督教醫院表示，張男及李男於晚間7點20分到院，李男傷勢縫合後已轉往普通病房，張男今天凌晨1點半左右完成手術，轉加護病房觀察中。