中市冷飲店氣爆 被招牌打傷女高中生：好恐怖

台中市大里區長興一街一家飲料店清晨6時許發生氣爆，兩名在店門口等公車的高中女生，因被氣爆震破的廣告招牌打中，雙雙跌倒受傷；所幸兩人意識清楚並在路人提醒下打電話報案，就醫後已返家休息。

立人高中徐姓教官和校長劉瑞鐘聽到消息後趕至就讀該校二年級的孫姓女學生家中探視。徐教官說，女學生和另名興大附農的鄭姓女學生（均16歲）是小學同學，兩人感情好也一起等公車。

因氣爆把飲料店的招牌震的往外彈，站在店外的兩位女學生都被招牌板打到而倒地，孫姓女學生因跪在地上使得左膝擦傷、左髖骨疼痛，鄭姓女學生也因鼻子撞到地面而流鼻血，兩腳也有擦挫傷，兩人都受到驚嚇。

徐姓教官說，飲料店店長在氣爆後趕到醫院探視兩位女學生並致歉，女學生家長都慶幸小孩能平安，尚不準備提告。

據了解，消防局清晨6時33分據報，立即派遣第三大隊的大里、國光分隊前往。消防人員到達時，現場並無火煙，因此並未灑水，並趕緊把兩位女學生送醫。

消防人員說，飲料店是4樓透天屋，1樓供作飲料店使用，店面有兩桶液化石油氣鋼瓶，其中1桶開關沒有關閉，連接的塑膠管線脫落，造成瓦斯外洩，現場燃燒面積1平方公尺。

消防人員說，當時店內未營業，也無人員在場，爐具並未開啟，但有製冰機和冰箱在運轉，是否因溫度過高或有其他原因引爆，還待進一步調查。