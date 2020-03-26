快訊

台確診者多輕症但住院久 張上淳解密：排毒時間長

英人控台檢疫所有如監獄？ 陳時中：絕對沒有虧待

防疫超前部屬 新北刑大今天異地辦公演練

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
因境外移入案例愈來愈多，國內新冠肺炎疫情仍持續升溫，新北市刑大為防範疫情擴大形成社區感染，導致機關辦公場所或人員遭隔離影響公務運作，配合警政署及新北市警局防疫超前部署與規畫，今天進行異地辦公實地演練。圖／警方提供
因境外移入案例愈來愈多，國內新冠肺炎疫情仍持續升溫，新北市刑大為防範疫情擴大形成社區感染，導致機關辦公場所或人員遭隔離影響公務運作，配合警政署及新北市警局防疫超前部署與規畫，今天進行異地辦公實地演練。圖／警方提供

因境外移入案例愈來愈多，國內新冠肺炎疫情仍持續升溫，新北市刑大為防範疫情擴大形成社區感染，導致機關辦公場所或人員遭隔離影響公務運作，配合警政署及新北市警局防疫超前部署與規畫，今天進行異地辦公實地演練，市警局今天也前往中和警分局民安駐地及民防管制中心2樓禮堂等處所完成實地演練，希望透過分流警力的措施，確保所有警政業務如常運作，不因疫情擴散造成業務運作延宕。

新北市警局表示，配合行政院訂頒「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情人力運用及辦公場所應變措施指導原則」，新北市警局長陳檡文近日不但參加多場應變會議，要求轄下各單位要有超前部署思維，也擬妥異地辦公機制，今天親自率隊前往中和警分局民安駐地及民防管制中心2樓禮堂等處所完成實地演練，要確保當正式啟動異地辦公作業時，相關人員均能迅速完成進駐。

新北市刑大與新北市16個警分局今天同步進行防疫異地公演練，新北市刑大將原國防管理學院園區的中正堂規畫做為異地辦公處所，大隊長黃壬聰表示，因應嚴峻的疫情變化，警方會「做最好的準備，最壞的打算」，不會因疫情而鬆懈維護治安的決心及作為，更無治安空窗期。

因境外移入案例愈來愈多，國內新冠肺炎疫情仍持續升溫，新北市刑大為防範疫情擴大形成社區感染，導致機關辦公場所或人員遭隔離影響公務運作，配合警政署及新北市警局防疫超前部署與規畫，今天進行異地辦公實地演練。圖／警方提供
因境外移入案例愈來愈多，國內新冠肺炎疫情仍持續升溫，新北市刑大為防範疫情擴大形成社區感染，導致機關辦公場所或人員遭隔離影響公務運作，配合警政署及新北市警局防疫超前部署與規畫，今天進行異地辦公實地演練。圖／警方提供
因境外移入案例愈來愈多，國內新冠肺炎疫情仍持續升溫，新北市刑大為防範疫情擴大形成社區感染，導致機關辦公場所或人員遭隔離影響公務運作，配合警政署及新北市警局防疫超前部署與規畫，今天進行異地辦公實地演練。圖／警方提供
因境外移入案例愈來愈多，國內新冠肺炎疫情仍持續升溫，新北市刑大為防範疫情擴大形成社區感染，導致機關辦公場所或人員遭隔離影響公務運作，配合警政署及新北市警局防疫超前部署與規畫，今天進行異地辦公實地演練。圖／警方提供

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

綠博取消變永續樂園28日開放 防疫管控人數

影／新冠疫情緊張 海巡和漁會共同向外籍漁工宣導防疫

鄭文燦：不論武漢包機形式 防疫優先且須符規範

台東大學特調防疫湯 每週替學子暖胃防疫

相關新聞

誤信謠言！三重男街頭立牌「台北市封城」 引恐慌遭逮

新北市三重區1名陳姓男子，因聽信朋友的假消息，誤以為台北市即將封城，竟「好心」搬來自家床板放在路旁，並在上頭噴漆「台北市...

快速道路上驚見超大濃煙 彰化衛生紙廠火警2員工受傷

彰化縣員林市中央路今天中午發生一起工廠火災，該廠為衛生紙廠，易燃物多，火勢一發不可收拾，濃煙衝天際，就連76快速道路上就...

竹縣消防局超前佈署 移動負壓隔離艙亮相演練送醫流程

新竹縣消防局防疫超前部署，今天辦理「居家檢疫及隔離病患出勤載送整備示範案」，由消防員現場穿著全套式個人防護裝備，光手套就...

嘉義民雄社區討債砍人案 嫌犯：對方人多怕被圍堵

嘉義縣民雄鄉57歲曾姓男子昨天下午6時許前往民雄鄉金世界社區向朱姓男子索討5萬元債務，疑似到現場發現約定地點除了朱男還聚...

中市冷飲店氣爆 被招牌打傷女高中生：好恐怖

台中市大里區長興一街一家飲料店清晨6時許發生氣爆，兩名在店門口等公車的高中女生，因被氣爆震破的廣告招牌打中，雙雙跌倒受傷...

矯正署亡羊補牢 監所增設監視器 減少死角

去年10月，高雄監獄陳姓受刑人，遭2名獄方管理人員、4名雜役帶至監視器死角，私施凌虐致死。民進黨立委鍾佳濱今天舉行記者會，要求矯正署，應全面檢視全台各監所，杜絕監視死角改善管理疏失，避免憾事再度發生。

台南玉井警分局今取締酒駕 10部全新機車出動巡邏小巷

台南市玉井警分局今年三月份，獲台南市警局撥給10部新型警用機車，分局長楊青垂為讓每位同仁熟悉新車之操作與性能，今天取締酒...

小貨車翻落奮起湖山坡 60多歲男駕駛送醫時無呼吸心跳

嘉義縣竹崎鄉光華村159甲支線產業道路處今天上午11時許發生嚴重車禍，一輛小貨車不明原因翻落山坡，60餘歲黃姓男駕駛被摔...

科技輔助救災！雲縣消防局設置車載固定式影像傳輸系統

去年4月7日六輕發生氣爆，有感於無法監控現場災情，雲林縣消防局在8輛水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以科技輔助救災，...

影／苗縣119及110轉報e化系統完成 原作業60秒變1秒

苗栗縣消防局、警察局建置119與110轉報e化分享系統已完成，縣長徐耀昌上午到消防局視察，從去年11月到今年3月下旬，全...

許可920頭卻養2600頭豬 環保局夜鷹稽查彌陀畜牧場惡臭

民眾反映高雄市彌陀區山霸畑路、中正東路及鹽埕大路一帶，夜間時段經常聞到豬屎惡臭。高雄市環保局昨天晚上啟動「夜鷹稽查」，在...

竹東市場4阿伯打擺攤男 原來是不戴口罩也不聽勸釀4打1

新冠肺炎疫情延燒，全民防疫意識強，新竹縣一名廖姓男子上周三到竹東市場擺攤，其他攤商都按管委會規定戴口罩，但廖男沒戴，還與...

熱門新聞

被李佳芬提告出庭 張雅琴：不管被告多少次會繼續監督

沒參加朝會被花蓮高中記警告 學生申訴不成提告獲勝訴

男子吊在9米半電線杆上測驗 忽然暴斃

彰化居家檢疫男入境後失聯躲友人家 被警逮稱手機沒電

工運大老性侵女秘書 還怪「你錯在長太漂亮」

騎機車載國中兒返家 41歲母遇死劫後座兒飽受驚嚇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。