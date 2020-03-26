防疫超前部屬 新北刑大今天異地辦公演練

因境外移入案例愈來愈多，國內新冠肺炎疫情仍持續升溫，新北市刑大為防範疫情擴大形成社區感染，導致機關辦公場所或人員遭隔離影響公務運作，配合警政署及新北市警局防疫超前部署與規畫，今天進行異地辦公實地演練，市警局今天也前往中和警分局民安駐地及民防管制中心2樓禮堂等處所完成實地演練，希望透過分流警力的措施，確保所有警政業務如常運作，不因疫情擴散造成業務運作延宕。

新北市警局表示，配合行政院訂頒「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情人力運用及辦公場所應變措施指導原則」，新北市警局長陳檡文近日不但參加多場應變會議，要求轄下各單位要有超前部署思維，也擬妥異地辦公機制，今天親自率隊前往中和警分局民安駐地及民防管制中心2樓禮堂等處所完成實地演練，要確保當正式啟動異地辦公作業時，相關人員均能迅速完成進駐。