誤信謠言！三重男街頭立牌「台北市封城」 引恐慌遭逮

新北市三重區1名陳姓男子，因聽信朋友的假消息，誤以為台北市即將封城，竟「好心」搬來自家床板放在路旁，並在上頭噴漆「台北市封城196」等大字，一度讓附近許多年長居民恐慌，經居民通報里長並報警後，警方透過監視器鎖定陳男身分，將他依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、恐嚇公眾罪，函送法辦。

據了解，陳姓男子（58歲）今天上午從自家搬出白色木製床板，並立在三重區溪尾街的路旁，上頭以噴漆噴上「台北市封城196」幾個藍色大字，引起路過民眾好奇張望，甚至還有年紀較長的民眾一度信以為真，跑回家告知家人。

因附近居民議論紛紛，通報里長了解後，隨即向三重警方報案，警方經調閱監視器掌握陳男身分後，隨即在碧華公園逮捕陳姓男子，陳男被居民及警方逮個正著後，還不斷辯解是好心提醒，卻不知隨意散佈謠言的行為已經觸法。