影／新冠疫情緊張 海巡和漁會共同向外籍漁工宣導防疫
海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所昨天和台中區漁會、台中市漁船與漁民互助協會、台中市海岸資源漁業發展所，針對外籍漁工加強相關防疫宣導，防堵新冠肺炎疫情入侵。
海巡署中部分署第三岸巡隊於梧棲漁港邀集台中區漁會總幹事趙朝森、台中市漁船及漁民互助協會理事長周木意台中市海岸資源漁業發展所，針對外籍漁工加強「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情宣導，梧棲安檢所人員製作中、英文防疫宣導文宣，另由通譯人員協助翻譯，讓外籍漁工更了解疫情發展，注意勤洗手及戴口罩，有發燒咳嗽應主動通報檢疫，不隨意散播未證實資訊，也呼籲雇主應協助外籍漁工前往藥局購買口罩，並每天量測體溫，共同防堵疫情。
第三岸巡隊表示，防疫視同作戰，為防杜疫情持續於本國蔓延，海巡署將於第一線執行各項勤務時，持續強化疫情防堵工作，維護國人健康。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言