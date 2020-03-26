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「善良時期」紅十字會捐新北消防疫物資 共抗新冠肺炎

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
中華民國紅十字會總會長王清峰（左）今天捐防疫物資，協助新北消防局第一線救護人員對抗新冠肺炎，由新北市副市長謝政達（左二）代表受贈並回贈感謝狀。記者王長鼎／攝影
中華民國紅十字會總會長王清峰（左）今天捐防疫物資，協助新北消防局第一線救護人員對抗新冠肺炎，由新北市副市長謝政達（左二）代表受贈並回贈感謝狀。記者王長鼎／攝影

新北市政府消防局為感謝中華民國紅十字會發揚無私大愛奉獻精神，提升新北市第一線救護人員出勤防護裝備及能力，捐贈捐贈防疫物資，今天下午1時30分在消防局一樓南雅消防分隊車庫舉行中華民國紅十字會捐贈新北消防局防疫物資儀式，由新北市副市長謝政達代表受贈及回贈感謝狀。

中華民國紅十字會長期以來投入國內、大陸以及國際賑災不遺餘力，全力實踐紅十字運動所彰顯的博愛、人道、志願服務的精神。近期新冠肺炎疫情日趨嚴峻，作為人道組織，中華民國紅十字會超前佈署、積極採購並發送必要防疫物資給醫護、消防等救護機構，充實第一線抗疫資源。

「現在是善良的時期。」中華民國紅十字會熱心公益、造福鄉梓之義舉，足為當今社會的典範，令人殊堪感佩讚賞，總會長王清峰表示，防疫期間照顧好自已就是對他人及醫護人員最好的善良舉動，數可以減輕醫護人員所面臨的的壓力，而紅十字會十分重視消防救災防疫工作的辛勞與重視，不僅以人道方式協助政府強化防疫能力及裝備不遺餘力，她也希望藉此達拋磚引玉之效，引領各界投入更多的公益善行以造福市民。

新北市副市長謝政達表示，中華民國紅十字會長年熱心公益、默默耕耘，深受地方各界好評與肯定，今日捐贈新北市政府消防局防水隔離衣500件、重複用防護面罩700件、12吋丁腈手套1萬4000支及N95口罩1萬個，加強消防局防疫能力及裝備，並提升整體防疫效能，確保居民的生命安全，衷心感謝其善行義舉。

中華民國紅十字會總會長王清峰今天捐贈防護面罩、防水隔離衣、丁腈手套、Ｎ９５口罩等防疫物資，協助新北消防局第一線救護人員對抗新冠肺炎，由新北市副市長謝政達代表受贈並回贈感謝狀。記者王長鼎／攝影
中華民國紅十字會總會長王清峰今天捐贈防護面罩、防水隔離衣、丁腈手套、Ｎ９５口罩等防疫物資，協助新北消防局第一線救護人員對抗新冠肺炎，由新北市副市長謝政達代表受贈並回贈感謝狀。記者王長鼎／攝影
中華民國紅十字會總會長王清峰今天捐贈防護面罩、防水隔離衣、丁腈手套、Ｎ９５口罩等防疫物資，協助新北消防局第一線救護人員對抗新冠肺炎，由新北市副市長謝政達代表受贈並回贈感謝狀。記者王長鼎／攝影
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中華民國紅十字會總會長王清峰（左）今天捐防疫物資，協助新北消防局第一線救護人員對抗新冠肺炎，由新北市副市長謝政達（左二）代表受贈並回贈感謝狀。記者王長鼎／攝影
中華民國紅十字會總會長王清峰（左）今天捐防疫物資，協助新北消防局第一線救護人員對抗新冠肺炎，由新北市副市長謝政達（左二）代表受贈並回贈感謝狀。記者王長鼎／攝影

紅十字會 新冠肺炎 醫護人員

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