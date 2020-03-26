舊廳舍蘊含新意義 南警防新冠疫情演練異地辦公
新冠肺炎疫情持續發展，台南市警方為維持轄區治安、交通平穩，今天在金華派出所二樓舊廳舍，執行員警異地辦公演練因應疫情。
警方預擬異地辦公及人力分流事宜，台南市警六分局本部位於南區中華南路二段，負責南區治安、交通和為民服務，今超前署在金華路金華派出所二樓設置第二辦公室，以因應日後疫情升高需異地辦公時需求。
今天上午10點演練異地辦公機制，由警分局副主官、業務單位及偵查隊等共16人進駐，分局長陳建民到場檢視辦公場所、資訊設備等，確認都準備就諸，如果疫情發展需要，可隨時啟動異地辦公機制。
為分散疫情風險，六警分局和第二辦公室人員非必要避免面對面接觸，改以電話、網路或其他視訊設備聯繫業務。
陳建民表示，金華派出所二樓設為異地辦公場所，是因金華所前身為警六分局所在地，位於市中心，方便民眾洽公避免疫情影響警分局勤、業務運作，備援機制準備到位，做好各項防疫工作，降低員警感染風險。
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