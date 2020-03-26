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台南玉井警分局今取締酒駕 10部全新機車出動巡邏小巷
台南市玉井警分局今年三月份，獲台南市警局撥給10部新型警用機車，分局長楊青垂為讓每位同仁熟悉新車之操作與性能，今天取締酒駕勤務中，動總員實施巡邏，巡視主要幹道以外之偏僻道路，並配合空拍機全面監控，讓心存僥倖、有意規避攔查的駕駛人在嚴密巡視下難逃法網，
玉井警分局轄內含玉井、楠西與南化等三區，地處偏僻山區，警力數較少，員警經常單警執勤並兼線上備勤，因此使用交通工具以警用汽車為主，致使警用機車使用率較低。但警用機車在交通執法上有多項好處，包括便於穿梭市區街道及村里小巷，機動性高，執法密度與強度都能較為落實。
警方指出，今天取締行動第一階段由巡邏車在玉井及楠西、南化，進行攔檢，第二階段出動機車，在巡邏當中遇有可疑車輛，均立即攔停盤查，確認有無酒駕或其他不法情事，相對於警用汽車巡邏，具有更好的機動性與執法密度，讓一般用路人更多一層保障。
警方說，今天取締酒駕勤務有別於民眾一般常見的夜間時段，選定在上午7點至11點全台南同步實施封城攔檢，用意在使喜歡喝酒的民眾勿心存僥倖，務必謹記警察勤務係24小時運作，全年無休；同時提醒民眾酒後可改搭計程車，或與同桌友人約定「指定駕駛」，以及多多運用「代叫計程車」等方式，澈底杜絕酒後駕車案件，達到酒駕零容忍的目標。
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