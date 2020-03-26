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科技輔助救災！雲縣消防局設置車載固定式影像傳輸系統

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
雲林消防局搭配空拍機與影像傳輸系統，即時掌控火災現場。圖／雲林消防局提供
雲林消防局搭配空拍機與影像傳輸系統，即時掌控火災現場。圖／雲林消防局提供

去年4月7日六輕發生氣爆，有感於無法監控現場災情，雲林縣消防局在8輛水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以科技輔助救災，進一步確保救災正確資訊及救災人員的安全。

雲林縣消防局長林文山說，以往當119受理到火災案件時，派遣消防車輛馳赴現場救災，都得由現場指揮官透過無線電，將現場災害訊息回報到指揮中心，只能依靠有限的語音訊息憑空想像災情。

他表示，近年來4G行動通訊網路發達，雖然現場救災人員可以先用智慧手機拍照或綠影，但操作過程得邊救援邊拍，還要傳輸影片，得花上好幾10分鐘，才能掌握火災現場全貌。

現在有了車載固定式影像傳輸系統，只要車輛抵達火場，打開傳輸系統只需要1、2分鐘時間，就可多視角掌握災害現場，並將畫面回傳到消防局指揮中心監控大銀幕，全程即時監控現場火勢。

林文山指出，前陣子發生工廠火災、還有日前斗六市幼兒園旁空地大火，消防局啟動這套影像系統，搭配空拍機來判斷火勢可能發展走向，進而快速有效的撲滅火勢。

目前影像傳輸系統獲得雲林縣長張麗善、消防署支持，預計今年底可望耗資百萬，讓全縣23個消防分隊都能配置。

雲林縣消防局在8輛水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以科技輔助救災。圖／雲林消防局提供
雲林縣消防局在8輛水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，以科技輔助救災。圖／雲林消防局提供
以4G行動網路將影像畫面即時回傳消防局指揮中心監控大銀幕，並可遠端操控視角。圖／雲林消防局提供
以4G行動網路將影像畫面即時回傳消防局指揮中心監控大銀幕，並可遠端操控視角。圖／雲林消防局提供

火災 空拍機 幼兒園

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