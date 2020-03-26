「吸蜜鸚鵡」失蹤4個月 出現25公里外飼主意外開心

台南市善化區有「熱心民眾」今天告訴善化警分局善化派出所警員王培芸，「撿到一隻吸蜜鸚鵡被人裝在紙箱內」，鸚鵡的羽毛非常鮮艷，因不知是誰家飼養的，請警方幫忙協尋處理。

員警發現這隻「鸚鵡」腳上有一個腳環，上面刻有動物醫院名稱，王培芸查詢到動物醫院電話，聯繫後確認這個「鸚鵡」飼主身份，並請醫院幫忙通知飼主前來派出所認領。

善化警分局表示，家住歸仁區的陳姓飼主父女二人趕到派出所來，看見失而復得的寵物開心不已，頻頻向警方頻頻道謝。