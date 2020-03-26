「吸蜜鸚鵡」失蹤4個月 出現25公里外飼主意外開心
台南市善化區有「熱心民眾」今天告訴善化警分局善化派出所警員王培芸，「撿到一隻吸蜜鸚鵡被人裝在紙箱內」，鸚鵡的羽毛非常鮮艷，因不知是誰家飼養的，請警方幫忙協尋處理。
員警發現這隻「鸚鵡」腳上有一個腳環，上面刻有動物醫院名稱，王培芸查詢到動物醫院電話，聯繫後確認這個「鸚鵡」飼主身份，並請醫院幫忙通知飼主前來派出所認領。
善化警分局表示，家住歸仁區的陳姓飼主父女二人趕到派出所來，看見失而復得的寵物開心不已，頻頻向警方頻頻道謝。
飼主說，「吸蜜鸚鵡」適應力極佳，不管是野外、山區、森林還是在都會城市中都可以逍遙過活，但是想養吸蜜鸚鵡更需要細心照顧，牠的個性有如小朋友ㄧ般活潑好動，且相當怕冷，已經走失4個月了，是從家中的廚房窗戶飛走，很訝異還能夠找回，真的很不可思議。
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