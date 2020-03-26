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雞蛋不放同籃裡！中市警局戰新冠肺炎 異地辦公全演練

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市警局長楊源明與各科室主管，昨天下午視察市警局本部異地辦公的演練情形。圖／台中市警局提供
台中市警局長楊源明與各科室主管，昨天下午視察市警局本部異地辦公的演練情形。圖／台中市警局提供

「雞蛋不能放在同一個籃子裡！」台中市警局長楊源明因應新冠肺炎疫情，在今年3月初的周會中指示市警局所轄的15個分局，必須做好防疫超前部署的準備，規劃「異地辦公」的流程設計、人員分配，台中市警局昨天下午動員全局6700餘名人力，投入異地辦公的實際演練，未來疫情若再升溫，台中市警局即可啟動相關機制，讓治安沒有破口。

台中市警局表示，因營新冠肺炎的異地辦公實地演練，歷經3周的規劃後，昨天下午在市警局其轄下分局，同步動員6700餘人進行實地演練，六大駐地被規劃為異地辦公、備援場所，並依各層級治安任務性質規劃局本部、分局、派出所三層級個別演練，再區分業務機構與勤務機構實施策略規劃等，透過多層次、多元素的系統性規劃，以進行全員實地演練，以達保存警力最大化目標。

台中市警局指出，昨天局本部層級的演練過程歷時1小時，演練項目包括「各異地辦公場所視訊設備測試」、「人車動線分流管制」、「人員分組異地辦公配置」、「餐廳取餐分流分時段管制」等，並按演練項目由局長楊源明帶領研考督導人員逐一檢核，過程圓滿順利。

台中市警局表示，昨天局本部實地演練後，市警局所轄的15個分局、118個派出所在今天接續實施演練，演練項目除與局本部有相同者之外，在分局層級加入演練「室外偵訊場所」項目，在派出所層級加入演練「設置機動派出所」項目，以完備「異地辦公」的防疫要求。

台中市警局長楊源明說，值此疫情緊繃期間，各單位應積極落實各項防疫機制，尤其是基層員警於第一線執勤，平時就要落實衛教宣導，出勤則要做好相關防護措施，同時也要從勤務編排分組、分時段及辦公空間分流措施的規劃，以降低同仁遭受感染的風險，以達成「防止疫情擴大」與「治安交通穩定」並重相衡之目標。

楊源明也在演練後指示各單位，經過此次演練，各單位雖已完成異地辦公的整備，但仍應本精益求精的態度，隨時滾動式修正，使異地辦公真正執行時，各項勤務的推展更順利周全，以保障民眾權益。

台中市警局因應新冠肺炎，昨天下午演練異地辦公，出入都需量測體溫。圖／台中市警局提供
台中市警局因應新冠肺炎，昨天下午演練異地辦公，出入都需量測體溫。圖／台中市警局提供
台中市警局長楊源明昨天下午視察市警局異地辦公的演練情形，並召開視訊會議實際觀察演練狀況。圖／台中市警局提供
台中市警局長楊源明昨天下午視察市警局異地辦公的演練情形，並召開視訊會議實際觀察演練狀況。圖／台中市警局提供

台中市 疫情 新冠肺炎

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