影／苗縣119及110轉報e化系統完成 原作業60秒變1秒

苗栗縣消防局、警察局建置119與110轉報e化分享系統已完成，縣長徐耀昌上午到消防局視察，從去年11月到今年3月下旬，全縣119轉報110案件數高達3393件，過去每件都要透過人工作業轉報，時間約需60秒，提升e化後只要1秒鐘，除縮短民眾等待時間，更能有效掌握黃金救援時間。

過去許多交通事故、火災、自殺、民眾路倒、山域走失搜尋等案件，民眾打110或119電話報案，消防局與警察局接到後，受理人員都必須以電話口述互相通報、重覆確認並各自登打受理資料，影響受理報案時效及準確性。

苗栗縣消防局長徐新淵指出，為提升轉報、派遣效率，積極爭取經費擴充電子e化轉報功能，消防局去年11月啟用轉報e化分享系統，透過119與110系統電子化轉報案件，一鍵就能互通，加速通報時效，可將報案人姓名、電話及地點傳送到對方派遣系統，取代傳統電話通報，不用再各自登打重複的受理資料，也避免出現路名、數字相近音的困擾，除了減少縮短民眾等待時間，且可有效掌握黃金救援時間，讓縣民更安心。

徐耀昌上午到消防局視察「119與110報案情資互傳分享」系統，同時透過實機案件測試。徐耀昌強調，過去以電話通報方式已成歷史，消防局與警察局基於報案資源共享的共識，以電子e化進行轉報，提升苗栗縣119及110受理報案派遣時效及案件準確性。