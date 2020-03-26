許可920頭卻養2600頭豬 環保局夜鷹稽查彌陀畜牧場惡臭

民眾反映高雄市彌陀區山霸畑路、中正東路及鹽埕大路一帶，夜間時段經常聞到豬屎惡臭。高雄市環保局昨天晚上啟動「夜鷹稽查」，在附近駐點查獲明顯豬屎味，依風向追查發現一家畜牧場內露天置放豬糞，並將含豬糞廢水以管線導流至養殖池露天置放沉澱，而且異味除臭設施未正常運作，明顯產生豬屎異味逸散於空氣中造成汙染，將依空氣汙染防制法處罰新台幣10萬至500萬罰鍰。

高雄市環保局環境稽查科與土水科針對陳情地點長期巡查，昨晚啟動夜鷹稽查，經比對風向明確發現汙染來源，這家畜牧場因飼養豬隻頭數超過畜牧場登記920頭，導致糞便無法立即妥善清除處理，汙水處理設施也無法負荷；另外廢水汙泥排至養殖池露天沉澱並曝曬，造成異味逸散至周界，影響附近住家居民空氣品質。

環保局統計近一年在這座畜牧場附近，共接獲民眾陳情案件32件，違反法令依法裁罰3件。去年11月邀集環保署南督大隊、農業局、區公所等相關單位，進行聯合稽查。發現這個畜牧場當時飼養豬隻約2600頭，超過原核定簡易水汙染防治許可及畜牧場登記920頭，且汙水處理設施厭氧池連接最終沉澱池與許可證不符、廢水與雨水未分開收集處理等，環保局已依水污染防治法開罰，並限期業者降低飼養豬數及改善汙水處理設施。