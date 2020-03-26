矯正署亡羊補牢 監所增設監視器 減少死角

去年10月，高雄監獄陳姓受刑人，遭2名獄方管理人員、4名雜役帶至監視器死角，私施凌虐致死。民進黨立委鍾佳濱今天舉行記者會，要求矯正署，應全面檢視全台各監所，杜絕監視死角改善管理疏失，避免憾事再度發生。

矯正署副署長周輝煌說，已增設監視器，減少戒護死角，管制服務員活動，嚴禁前往監視器死角，避免類似案件再發生。

鍾佳濱指出，在監獄動用私刑不被允許，全案進入司法審判階段。令人質疑的是，監獄內竟有監視器看不到的地方，這無疑是給不適任的管理員處私刑開後門，矯正署應該要檢討。若無法覆蓋率百分百，至少也要畫設出死角禁區，嚴禁管理員將收容人帶到這些區域，杜絕類似監所洪仲丘悲劇再次發生。

陳姓受刑人家屬表示，事件發生後，一方面擔心會不會官官相護，讓案件大事化小，這樣對家屬是又一次傷害。另一方面，也對失去親人感到傷心，盼司法毋枉毋縱，還給家屬一個該有的公道。

周輝煌表示，全案已進入司法審判階段，會督導高雄監獄配合法院審理，絕不會包庇；由於相關涉案人明顯有違失，行政責任部分一定會追究。針對改進措施有四大點，包括增設監視器，減少戒護死角。管制服務員活動，嚴禁前往監視器死角。強化高關懷收容人保護措施，設置獨立之外部視察小組等。

周輝煌說，監視器已經全面強化，從30萬畫素提高到200萬畫素，請家屬放心，矯正署絕對不護短，一定支持證據到哪辦到哪。