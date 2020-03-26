防疫一級開設 台南市警局成立第二辦公室異地演練
台南市警察局提前因應肺炎疫情爆發風險，規畫新營區天鵝湖刑警大隊隊部為第二辦公室，今天由市警局長周幼偉親自視察，模擬進行安全防疫及人力分流分區辦公演練，以減少遭受疫情衝擊，未來將有52名人力佔全局的8分之一進駐，確保機關正常運作，持續服務民眾，維持社會秩序並配合當前防疫工作。
周幼偉表示，隨著台南市居家檢疫人口遽增，已指示將防疫工作層級提升為一級開設，每日親自聽取彙報並掌握轄區各項防疫工作執行狀況。同時在市長黃偉指示市政府啟動分流辦公機制，市警局規畫新營天鵝湖刑警大隊隊部為第二辦公室，以因應日後疫情升高，異地辦公時需求。由於局本部與第二辦公室距離不遠，除了達到人力分流控管，防疫目的，也能同時兼顧維護機關運作需求，互相支援。
周幼偉指出，警察擔任防疫工作的重要角色，如有同仁遭受感染，更需要啟動備援機制，透過異地辦公、人員分流控管，讓人力運用及辦公場所相互支應。今天視察第二辦公室異地辦公之實地演練，指示異地辦公應符合實需、具體可行，同時配合疫情發展，採滾動式修正原則，隨時做修正或根據疫情做應變，
今天演練地點選定刑事警察大隊5樓為警察局第二辦公室，規畫當疫情升高啟動異地辦公作業時，由副局長1人率同局本部計52人進駐，透過視訊及網路等方式進行異地資訊交換，讓所有警政勤業務皆能如常運作。市警局和直屬大隊和16分局依地緣關係，規畫5個相互支援區。
周幼偉表示，為避免第一線同仁執勤遭感染隔離、治療或檢疫，影響公務正常運作，警察局訂定防範措施，針對駐地維護、出入管制及同仁執勤安全及進出醫院及執行酒測勤務設立流程圖，讓員警清楚了解防疫流程，同時也要求各單位落實每日上班同仁的體溫量測、衛生習慣，駐地的消毒清潔，防疫裝備的使用，關心同仁的健康，確實作好自主健康管理，做到防疫無破口。
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