台南市消防局缺乏「災情勘查車」 歸南北極殿捐1輛

台南市政府消防局上午11點在歸仁區歸南北極殿舉行「災情勘查車1輛捐贈儀式」，歸南北極殿主委戴榮裕代表捐贈，市府消防局長李明峯代表接受並頒發感謝獎牌，感謝歸南北極殿善行義舉造福人群。

消防局稱讚歸南北極殿愛心不落人後，奉獻社會不遺餘力，得知消防局保西分隊位處於歸仁地區，因幅員廣闊缺乏災情勘查車執行各項消防救災勤務，慷慨解囊捐贈1輛，價值約125萬元。

消防局災害搶救科指出，災情勘查車配備有LED警示燈、警報器、無線電等裝備，配置第五大隊保西分隊，可進行各種災害搶救、災情查看回報、狹小巷道搶救及獨居老人弱勢團體關懷等功用，「此義舉不但充實本市消防救災車輛，強化災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範」。

歸南北極殿民國97年起陸續捐贈消防局救護車、小型細水霧消防車及勤務機車。廟方表示，希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士公益善舉、大愛精神，弘揚社會光明面。