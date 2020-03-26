台南市消防局缺乏「災情勘查車」 歸南北極殿捐1輛
台南市政府消防局上午11點在歸仁區歸南北極殿舉行「災情勘查車1輛捐贈儀式」，歸南北極殿主委戴榮裕代表捐贈，市府消防局長李明峯代表接受並頒發感謝獎牌，感謝歸南北極殿善行義舉造福人群。
消防局稱讚歸南北極殿愛心不落人後，奉獻社會不遺餘力，得知消防局保西分隊位處於歸仁地區，因幅員廣闊缺乏災情勘查車執行各項消防救災勤務，慷慨解囊捐贈1輛，價值約125萬元。
消防局災害搶救科指出，災情勘查車配備有LED警示燈、警報器、無線電等裝備，配置第五大隊保西分隊，可進行各種災害搶救、災情查看回報、狹小巷道搶救及獨居老人弱勢團體關懷等功用，「此義舉不但充實本市消防救災車輛，強化災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範」。
歸南北極殿民國97年起陸續捐贈消防局救護車、小型細水霧消防車及勤務機車。廟方表示，希望此舉能拋磚引玉，喚起社會人士公益善舉、大愛精神，弘揚社會光明面。
歸南北極殿主祀玄天上帝，昔日當地人稱「松仔腳上帝廟」。廟方沿革記載至今已有3百多年歷史。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言