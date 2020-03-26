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竹東市場4阿伯打擺攤男 原來是不戴口罩也不聽勸釀4打1

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
廖姓男子上周三到竹東市場擺攤，其他攤商都按管委會規定戴口罩，但廖男沒戴，還與勸導的管委會人員與其他攤商發生衝突，雙方上演全武行，廖不敵4人遭毆在地。記者王駿杰／翻攝自臉書社團黑色豪門企業。
廖姓男子上周三到竹東市場擺攤，其他攤商都按管委會規定戴口罩，但廖男沒戴，還與勸導的管委會人員與其他攤商發生衝突，雙方上演全武行，廖不敵4人遭毆在地。記者王駿杰／翻攝自臉書社團黑色豪門企業。

新冠肺炎疫情延燒，全民防疫意識強，新竹縣一名廖姓男子上周三到竹東市場擺攤，其他攤商都按管委會規定戴口罩，但廖男沒戴，還與勸導的管委會人員與其他攤商發生衝突，雙方上演全武行，廖不敵4人遭毆在地，被民眾拍下影片ＰＯ上臉書社團「黑色豪門企業」；警方指出，廖暫不提告，另4人訊後依妨害秩序函辦。

有民眾在臉書社團「黑色豪門企業」貼出影片，貼文寫：「新竹5個阿伯在幹嘛???」據悉，事發時間在18日上午，廖男初次到竹東市場擺攤，未按規定戴口罩，管委會得知派員勸告，雙方爆口角拉扯，一旁的攤商看不過去，也加入戰局，廖1打4最後被打倒在地。

警方到場時雙方都已離開，詢問附近攤商釐清身分，廖男到案做筆錄，暫時不提告，動手4人則遭警方依畫面內容陸續通知到案，依妨害秩序函送檢方偵辦。

新竹 口罩 新冠肺炎

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