杜絕「監所洪仲丘」案 綠委要求矯正署劃設禁區

去年10月，高雄監獄陳姓受刑人，遭2名獄方管理人員、4名雜役帶至監視器死角，私施凌虐致死。民進黨立委鍾佳濱今天舉行記者會要求矯正署，應全面檢視全台各監所，杜絕監視死角改善管理疏失，避免憾事再度發生。矯正署副署長周輝煌回應，已增設監視器，減少戒護死角，並管制服務員活動，嚴禁前往監視器死角，避免類似案件再發生。

鍾佳濱表示，在監獄動用私刑不被允用，全案也進入司法審判階段；令人質疑的是，監獄內竟有監視器看不到的地方，這無疑是給不適任的管理員處以私刑開了後門，要求矯正署要檢討；若無法覆蓋率百分百，至少也要畫設出死角禁區，嚴禁管理員將收容人帶到這些區域，杜絕類似「監所洪仲丘」的悲劇再次發生。

鍾佳濱也建議，矯正署可參考學校管理的作法，製作安全地圖提醒、告知所有受刑人與管理員，讓受刑人在被帶至盲區時能有所警覺；此外，也可以規定凡進入盲區須兩人以上，或當管理員、服務員經常進、出盲區時，就必須提出說明、報告。

一同出席記者會的陳姓受刑人家屬哽咽表示，事件發生後一方面擔心會不會官官相護，讓案件大事化小，這樣對家屬是又一次傷害；另一方面，也對失去親人感到傷心，盼司法毋枉毋縱，還給家屬一個該有的公道。

台灣人權促進會法務主任王曦表示，目前台灣僅「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」有內國法化、制定施行法，但「聯合國禁止酷刑公約」仍無，因此不僅監獄應提升獄、所對受刑人之基本人權保障外，也應制定禁止酷刑公約施行法，在法制面上實質保障受刑人的基本權益。

矯正署副署長周輝煌回應，全案已進入司法審判階段，會督導高雄監獄配合法院審理，絕不會包庇；由於相關涉案人明顯有違失，行政責任部分也一定會追究。針對改進措施則有四大點，包括增設監視器，減少戒護死角；管制服務員活動，嚴禁前往監視器死角；強化高關懷收容人保護措施；設置獨立之外部視察小組等。周輝煌說，監視器已經全面強化，從30萬畫素提高到200萬畫素，也請家屬放心，矯正署絕對不護短，一定支持證據到哪辦到哪。