屏東溯溪山友組隊挑戰多納溫泉溪 4人失聯求援幸無傷

屏東縣林姓山友等8人日前組隊到高雄茂林區多納溫泉溪溯溪，其中4人脫隊在山上迷路失聯，先下山的隊友枯等數小時束手無策，直至晚間向警方求助。多納派出所員警招募部落青年開闢獸徑上山找尋，當天晚上在溫泉溪上游500公尺處尋獲4名飽受驚嚇的溯溪遊客，所幸4人毫髮無損。

警方指出，22日晚上7點多接獲林姓山友報案，報案人與其餘7人到多納溫泉溪溯溪，林與其餘3人在傍晚時分先下山，其餘4人落後，不過入夜後仍未下山，沒有手機可以聯絡迷路隊友。

多納派出所獲報後，聯絡熟知山區路況的多納部落族人展開救援，搜救人員先循著獸徑披荊斬棘上山，之後再下切走下溪流，眾人沿途吹哨子與大聲呼喊，直至晚間8點多，搜救人員在溫泉溪上游約500公尺處尋獲2男2女，4人沒受傷，1個多小時後返回多納派出所休息。

獲救的黃姓男子說，4人腳程慢不小心脫隊，眾人在叉路處選錯路徑，大家身上都沒有手機與手電筒，後因天色昏暗已經無法繼續下山，眾人受困野外又冷又餓，感謝眾人相助。

多納所長李志能說，溯溪救援同一天，另位獨自登山的劉姓女子也在多納林道迷路報警，員警先以手機聯繫報案人，確定位置後率員上山，所幸3小時後順利找劉女，呼籲遊客須攜帶專業設備再上山，避免暴露在危險環境中。