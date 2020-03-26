新北新店區環河路施工設紐澤西護欄 1天釀2起車禍

新北新店區環河路進行安坑輕軌K8-K9跨新店溪橋土建工程，不過施工單位從中安大橋往台北方向架設紐澤西護欄，卻接連造成車禍，新北道安會報昨要求紐澤西護欄全數撤除並暫停施工，並要求施工單位延長車道變換緩衝區後，才能再施工。

新北一名駕駛前天下午從新店中安大橋下橋後，因公車行駛再前方，駕駛決定變換車道時，才突然看見擺放在路中央的紐澤西護欄，導致駕駛反應不及撞上，造成車頭凹陷，不僅如此該護欄1天就釀成2起車禍。

新北道安會報昨要求新北捷運局等單位，先撤除環河路往北方向，重新調整交維設施配置，延長車道變換的緩衝區長度，並在中安大橋上增設施工預告牌面，等相關措施完成後，經複查通過才能同意施工單位進場施工。

新北交通局交通安全科長林昭賢說，昨進行會勘後，要求施工單位重新調整交維設施配置，並延長車道變換的緩衝區，等車輛行經工區後才能變換車道，另外中安大橋也會增設施工預告牌面，提醒用路人注意。

林昭賢表示，目前施工單位設立預告牌面，預計下周會增設交通桿延長緩衝區，整體工程預計需要2個月時間。道安會報指出，若民眾對於施工交維有缺失檢舉或建議，可利用1999歡迎全民督工。