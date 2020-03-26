阻絕非法外籍移工流竄 警在台南火車站查獲逃逸女看護

台南市北區有台南公園、台南火車站和轉運站等各交通重要據點，外籍移工聚會處所林立，為強化「防疫工作」避免非法外籍移工成為傳染途徑，阻絕可能防疫破口，市警五分局外事員警，昨天在台南火車站附近查獲二名逃逸外籍女看護工，外事巡官戴口罩製作筆錄後，交由移民署台南專勤隊收容。

警方總動員清查，在火車站附近，查獲2名印尼籍失聯女看護移工，並當場要求失聯移工帶上口罩，為求謹慎，執行人員即採高規格防護措施，特別採取適當距離，除立即對失聯移工「量測體溫」，針對所攜帶的物品予以消毒，先期預防措施，並於分局依防疫偵訊的方式予以高規格的防護措施訊問後，再移送移民署，落實「防疫陣線」的勤務執行。