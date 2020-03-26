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質疑計程車繞遠路 乘客遭司機趕下車還被打傷提告訴
計程車司機黃姓男子今天凌晨載酒後的許姓男子要到飯店，途中許姓男子質疑他繞遠路，雙方在車上起口角，他將許姓乘客趕下車，2人發生拉扯，衝突中他涉嫌打傷許的臉部和手、腳後離去，警方據報通知他到案，依傷害罪嫌移送法辦。
據了解，今天凌晨零時30分左右，許姓男子（46歲）酒後，在高雄市前金區市中一路某酒吧前攔搭黃姓司機（44歲）的計程車，要到七賢路與林森路口附近的飯店，黃姓司機開到中正四路與自立二路口，許認為司機故意繞遠路，雙方才起口角。
黃姓司機一氣，將許趕下車，2人便在路邊發生衝突。許不敵，躲向騎樓，但黃仍追上涉嫌毆打他，他臉部和手、腳受傷，見黃開車離去，他馬上記下計程車車牌號碼報警。
高雄市警新興分局員警趕到，發現許姓男子受傷，查明原委，將許送往大同醫院治療，已無大礙，約凌晨1點30分，警方即通知黃姓計程車司機到案說明。黃稱因對方罵他，才引起他不滿。警方將全案依傷害罪嫌移送法辦。
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