忘記機車停何處？一張罰單照片解決違停妙齡女難題

台中市翁姓女子月初將機車違停在台中車站附近，但月底就收到違停罰單，且翁女要去取車時，發現機車已不翼而飛，還拿出違停罰單的照片按圖索驥，但仍找不到機車位置，只好報警請求協助，警方到場後，經比對現場相片，發現翁女停車處已成工地施工，疑工人移置機車後，將機車圍在工地圍籬內，所以翁女才未發現，翁女事後感謝警方協助，也承諾不會再違規停車。

台中市第三警分局立德派出所警員林典佑、林茂英在20日晚間9時許獲報，翁姓女子（21歲）1日將機車停在台中車站的東區復興路、大智路一帶，因是違規停車，還被警方告發，並收到罰單，不過她20日晚間要取車時，卻發現機車已不見蹤影，翁女根據罰單相片，還是找不到機車，所以報案。

警方獲報後，查詢系統發現翁女機車沒有有拖吊紀錄，因此根據翁女提供的罰單相片，循著照片中的街景、建築物逐一比對，研判機車可能在附近施作工程架設的圍籬範圍內。