影／8旬夫妻開車夜遊西濱快道被大貨車撞死 影像曝光

西濱快速道路台中清水段昨天凌晨發生死亡車禍， 82歲黃姓老翁常開車載妻夜遊，二人感情很好，昨天凌晨在快速道路上被大貨車追撞，轎車幾乎全毀，老夫妻被送醫急救不治，大貨車上的行車紀錄器曝光，影像中死者開的轎車狀似在快速道路上緩慢行駛，大貨車直接追撞上。

昨天凌晨1點11分，44歲林姓男子開大貨車 沿台61線南下外側車道北往南直行， 82歲黃姓老翁開轎車載80歲妻沿台61線南下外側車道北往南直行，大貨車車頭碰撞轎車車尾，轎車嚴重毀損，老翁夫妻受困車內，經消防隊協助脫困，分送梧棲童醫院、沙鹿光田醫院，急救後不治，曳引車司機呼氣酒測值為0，老翁經抽血後，換算呼氣酒測值為0，二名駕駛都沒酒駕。

警方初步調查，大貨車未注意車前狀況，追撞轎車，肇事因素仍調查，將大貨車司機依過失致死罪嫌，移請地檢署偵辦、相驗，警方呼籲駕駛人因隨時提高警覺並注意前方路況，以避免觸法及憾事發生。

老夫妻家人說，他們感情好，常開車夜遊，因為白天開車速度慢擔心造成其他駕駛人困擾，夜間車較少；據了解，大貨車上司機說，他看到前方轎車煞車燈一直亮著，從大貨車行車記錄器畫面中可看到，轎車煞車燈有亮，轎車似乎緩慢行駛中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康