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影／夜半招手嬤、紅衣爬行伯 都被這位新埔員警遇到
新竹縣新埔分局警員呂幸鴻這幾天都有短暫「驚魂記」，13日上午巡邏時，路旁忽然爬出一名紅衣老翁，17日凌晨路邊又有一名老婦對警車招手，原來兩名老人家都因身體不適急需救援，
警方指出，70張姓紅衣老翁是名中風患者，早上警方才處理完老翁與他人的交通事故，不到幾小時，老翁就外出散步因身體不適倒地，滿頭是血在路上爬行，剛好呂員巡邏行經發現，趕緊上前關心；但老翁堅持不叫救護車，呂只好以警車將他載回住處，由家人送醫。
三天後，呂員凌晨巡邏，突然發現路邊有位84歲張姓老婦向他招手，原來老婦晨運時心臟突然不適，呂見狀，趕緊與同仁打電話叫救護車，將老婦送至醫院。
呂員說，還好他不論黑夜半天都會認真的巡邏，才能適時幫助他人，也呼籲家中有老人者，一定要注意行的安全，身體如有不適，一定要儘速就醫，以免外出發生意外。
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