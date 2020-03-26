中市七星公墓刀傷死亡案 死者兄：經濟因素
台中市太平區七星公墓停車場上午發現一名男子陳屍在轎車駕駛座上，他的腹部有刀傷、臟器外露，一把野外露營用的多工能刀則在兩腿間，疑似自殺，死亡原因調查中。
警方根據車牌查出死者姓黃（48歲）家住大里仁化地區，他家有三兄弟，他最小。他的二哥由警方通知趕到現場時說，弟弟離婚、單身，沒有工作，近年受經濟所苦，可能因此尋短。也因為已故大哥就葬在七星公墓，弟弟可能因此選在那兒尋短。
警方從死者屍體已僵硬，研判已死亡多時，目前已封鎖現場並報請檢察官驗屍。
據了解，台中市消防局上午9時許據報，指七星公墓有人需救護，但到達現場才發現該名男子已死亡 ；因已不需要後送，消防人員轉請警方調查。
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