嘉縣梅山傳有人確診？ 警：假消息

新冠肺炎疫情全球延燒，嘉義縣目前為台灣西部唯一零確診淨土，但嘉義縣警察局竹崎分局日前接獲民眾報案表示，Line群組收到梅山鄉有人確診訊息，經警方查證，發現為假消息，已聯繫相關散布者到案說明送辦。

此則Line訊息中提到，「梅山鄉某麵包店兒子武漢肺炎確診、某國小也有一名小朋友確診等訊息」，但主管機關皆回應，這是不實謠傳，請民眾放心。

散佈謠言者陳姓女子表示，只是轉傳網路訊息想與朋友討論訊息真假，不知道會造成社會恐慌。陳女被依違反「嚴重特殊傳染性肺炎及紓困振興條例」送辦。

竹崎分局分局長謝政憲表示，近期新冠肺炎假消息常造成人心惶惶，警方若接獲報案皆會比照重大刑案偵辦，且散布謠言者最高可處3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣300萬元以下罰金，請民眾不要製造或隨意轉傳任何未經查證的訊息，以免觸法。