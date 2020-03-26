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警防疫擴大臨檢 中壢6娛樂場所店家配合自主歇業14日
台灣進入防疫關鍵時期，日前桃園市中壢知名夜店MEET配合政府防疫自主歇業14日。中壢警方昨天晚間擴大臨檢，針對轄內KTV、酒店、夜店、外籍移工舞廳加強道德勸說並宣導社會責任；目前計有6間業者表示願意共體時艱，配合政府防疫自主暫停營業14日。警方呼籲居家檢疫或隔離人員務必遵守政府防疫政策，同時也會加強查處是否有列管人員逕自外出，如經查獲即移交主管機關裁罰。
桃園市中壢警分局於3月25日晚間實施擴大臨檢，警方表示為落實政府防疫政策，本次勤務為針對轄內KTV、酒店、夜店、外籍移工舞廳加強道德勸說並宣導社會責任，讓娛樂場所業者在目前非常時期願意自主暫停營業14日，讓民眾群聚感染機會降到最低。
中壢警方表示，目前中壢地區計有1間夜店、2間外籍移工舞廳及3間酒店，共6間娛樂場所業者願意配合政府防疫政策自主停業14日。
在中壢經營外籍移工舞廳「聚泰小館」舞廳的陳姓業者和「TRIPLE J」舞廳的姜姓業者表示，舞廳目前配合政府防疫為重，為了客人及民眾的健康著想，將善盡社會責任自主停業14日；而經營「新歡」及「真愛」酒店的洪姓和安姓業者也願意支持政府防疫政策，自主停業14日希望能和民眾一起共體時艱平安渡過本次疫情，以及「水娘娘」酒店業者也主動貼出告示，表示將全力配合政府防疫自主停業。
中壢警分局長劉印宮表示，目前防疫關鍵時期警方會積極勸說轄內娛樂場所業者配合政府政策主動停止營業14天，以免成為「防疫破口」，並加強使用警用小電腦「M-Police」持續查處違規外出者，如經查獲必將移交主管機關裁罰。
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