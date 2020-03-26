快訊

疫情衝擊！米其林1星「大三元酒樓」 停業2個月

血親或血仇？「索馬利X」的統獨對抗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警防疫擴大臨檢 中壢6娛樂場所店家配合自主歇業14日

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中壢警方昨天晚間擴大臨檢，針對轄內KTV、酒店、夜店、外籍移工舞廳加強道德勸說並宣導社會責任；目前計有6間業者表示願意共體時艱，配合政府防疫自主暫停營業14日。圖／中壢警分局提供
中壢警方昨天晚間擴大臨檢，針對轄內KTV、酒店、夜店、外籍移工舞廳加強道德勸說並宣導社會責任；目前計有6間業者表示願意共體時艱，配合政府防疫自主暫停營業14日。圖／中壢警分局提供

台灣進入防疫關鍵時期，日前桃園市中壢知名夜店MEET配合政府防疫自主歇業14日。中壢警方昨天晚間擴大臨檢，針對轄內KTV、酒店、夜店、外籍移工舞廳加強道德勸說並宣導社會責任；目前計有6間業者表示願意共體時艱，配合政府防疫自主暫停營業14日。警方呼籲居家檢疫或隔離人員務必遵守政府防疫政策，同時也會加強查處是否有列管人員逕自外出，如經查獲即移交主管機關裁罰。

桃園市中壢警分局於3月25日晚間實施擴大臨檢，警方表示為落實政府防疫政策，本次勤務為針對轄內KTV、酒店、夜店、外籍移工舞廳加強道德勸說並宣導社會責任，讓娛樂場所業者在目前非常時期願意自主暫停營業14日，讓民眾群聚感染機會降到最低。

中壢警方表示，目前中壢地區計有1間夜店、2間外籍移工舞廳及3間酒店，共6間娛樂場所業者願意配合政府防疫政策自主停業14日。

在中壢經營外籍移工舞廳「聚泰小館」舞廳的陳姓業者和「TRIPLE J」舞廳的姜姓業者表示，舞廳目前配合政府防疫為重，為了客人及民眾的健康著想，將善盡社會責任自主停業14日；而經營「新歡」及「真愛」酒店的洪姓和安姓業者也願意支持政府防疫政策，自主停業14日希望能和民眾一起共體時艱平安渡過本次疫情，以及「水娘娘」酒店業者也主動貼出告示，表示將全力配合政府防疫自主停業。

中壢警分局長劉印宮表示，目前防疫關鍵時期警方會積極勸說轄內娛樂場所業者配合政府政策主動停止營業14天，以免成為「防疫破口」，並加強使用警用小電腦「M-Police」持續查處違規外出者，如經查獲必將移交主管機關裁罰。

中壢警方昨天晚間擴大臨檢，針對轄內KTV、酒店、夜店、外籍移工舞廳加強道德勸說並宣導社會責任；目前計有6間業者表示願意共體時艱，配合政府防疫自主暫停營業14日。圖／中壢警分局提供
中壢警方昨天晚間擴大臨檢，針對轄內KTV、酒店、夜店、外籍移工舞廳加強道德勸說並宣導社會責任；目前計有6間業者表示願意共體時艱，配合政府防疫自主暫停營業14日。圖／中壢警分局提供
中壢警方昨天晚間擴大臨檢，針對轄內KTV、酒店、夜店、外籍移工舞廳加強道德勸說並宣導社會責任；目前計有6間業者表示願意共體時艱，配合政府防疫自主暫停營業14日。圖／中壢警分局提供
中壢警方昨天晚間擴大臨檢，針對轄內KTV、酒店、夜店、外籍移工舞廳加強道德勸說並宣導社會責任；目前計有6間業者表示願意共體時艱，配合政府防疫自主暫停營業14日。圖／中壢警分局提供

移工 夜店 臨檢

延伸閱讀

自己的義大利自己救！寶格麗70萬瓶防疫乾洗手來了

防疫最前線 醫療典範獎得主服務患者下鄉醫療不中斷

台東縣成立「防疫消毒大隊」 全縣公共區域大消毒

防疫，您怎麼做？／ 防疫減少外食 在家烹調健康吃

相關新聞

彰化居家檢疫男入境後失聯躲友人家 被警逮稱手機沒電

全球新冠肺炎疫情延燒，全台居家檢疫、隔離等人數攀升，彰化又出現有檢疫對象違反規定趴趴走，家住大村鄉54歲賴姓男子從越南旅...

新北新店區環河路施工設紐澤西護欄 1天釀2起車禍

新北新店區環河路進行安坑輕軌K8-K9跨新店溪橋土建工程，不過施工單位從中安大橋往台北方向架設紐澤西護欄，卻接連造成車禍...

阻絕非法外籍移工流竄 警在台南火車站查獲逃逸女看護

台南市北區有台南公園、台南火車站和轉運站等各交通重要據點，外籍移工聚會處所林立，為強化「防疫工作」避免非法外籍移工成為傳...

質疑計程車繞遠路 乘客遭司機趕下車還被打傷提告訴

計程車司機黃姓男子今天凌晨載酒後的許姓男子要到飯店，途中許姓男子質疑他繞遠路，雙方在車上起口角，他將許姓乘客趕下車，2人...

影／8旬夫妻開車夜遊西濱快道被大貨車撞死 影像曝光

西濱快速道路台中清水段昨天凌晨發生死亡車禍， 82歲黃姓老翁常開車載妻夜遊，二人感情很好，昨天凌晨在快速道路上被大貨車追...

影／夜半招手嬤、紅衣爬行伯 都被這位新埔員警遇到

新竹縣新埔分局警員呂幸鴻這幾天都有短暫「驚魂記」，13日上午巡邏時，路旁忽然爬出一名紅衣老翁，17日凌晨路邊又有一名老婦...

嘉縣梅山傳有人確診？ 警：假消息

新冠肺炎疫情全球延燒，嘉義縣目前為台灣西部唯一零確診淨土，但嘉義縣警察局竹崎分局日前接獲民眾報案表示，Line群組收到梅...

警防疫擴大臨檢 中壢6娛樂場所店家配合自主歇業14日

台灣進入防疫關鍵時期，日前桃園市中壢知名夜店MEET配合政府防疫自主歇業14日。中壢警方昨天晚間擴大臨檢，針對轄內KTV...

中市太平七星公墓停車場 男子腹部刀傷死亡陳屍車上

台中市太平區七星公墓停車場上午發現一名男子陳屍在轎車駕駛座上，他的腹部有刀傷、臟器外露，一把野外露營用的多工能刀則在兩腿...

影／自閉少年深夜縮躲快速道路 清水暖心女警溫柔關懷

一名自閉少年夜間走路上西濱快速道路，險象環生，他嚇得縮在路旁，台中市清水警方帶他到派出所，耐心詢問找到他家人。

嘉義民雄金世界社區討債變砍人 嫌犯傳遭逮殺人未遂送辦

綽號「阿皇」的曾姓男子昨天下午6時許隻身前往嘉義縣民雄鄉金世界社區向一名朱姓男子索討5萬元債務，疑似到現場發現約定地點除...

台南安南區工廠火警 倉庫內辦公椅半成品明火竄出

台南市安南工業區工業五路一工廠晚間傳出火警，消防局據報前後出動三梯次人車前往灌救，倉庫內辦公室椅半成品明火竄出，倉庫內濃...

熱門新聞

恐怖情人鋸女友分屍卻可教化 死者姊姊怒：我來槍斃他

不滿抓耙仔檢舉違反居家檢疫 新莊男懷疑鄰居還飆罵

男子吊在9米半電線杆上測驗 忽然暴斃

被李佳芬提告出庭 張雅琴：不管被告多少次會繼續監督

影／不滿被叭小黃乘客竟掏槍 俏女警目睹喝令下車壓制

獨／台東首例！去年王子麵店老闆虐殺幼貓 檢方今起訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。