警防疫擴大臨檢 中壢6娛樂場所店家配合自主歇業14日

台灣進入防疫關鍵時期，日前桃園市中壢知名夜店MEET配合政府防疫自主歇業14日。中壢警方昨天晚間擴大臨檢，針對轄內KTV、酒店、夜店、外籍移工舞廳加強道德勸說並宣導社會責任；目前計有6間業者表示願意共體時艱，配合政府防疫自主暫停營業14日。警方呼籲居家檢疫或隔離人員務必遵守政府防疫政策，同時也會加強查處是否有列管人員逕自外出，如經查獲即移交主管機關裁罰。

桃園市中壢警分局於3月25日晚間實施擴大臨檢，警方表示為落實政府防疫政策，本次勤務為針對轄內KTV、酒店、夜店、外籍移工舞廳加強道德勸說並宣導社會責任，讓娛樂場所業者在目前非常時期願意自主暫停營業14日，讓民眾群聚感染機會降到最低。

中壢警方表示，目前中壢地區計有1間夜店、2間外籍移工舞廳及3間酒店，共6間娛樂場所業者願意配合政府防疫政策自主停業14日。

在中壢經營外籍移工舞廳「聚泰小館」舞廳的陳姓業者和「TRIPLE J」舞廳的姜姓業者表示，舞廳目前配合政府防疫為重，為了客人及民眾的健康著想，將善盡社會責任自主停業14日；而經營「新歡」及「真愛」酒店的洪姓和安姓業者也願意支持政府防疫政策，自主停業14日希望能和民眾一起共體時艱平安渡過本次疫情，以及「水娘娘」酒店業者也主動貼出告示，表示將全力配合政府防疫自主停業。