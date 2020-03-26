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彰化居家檢疫男入境後失聯躲友人家 被警逮稱手機沒電

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
賴姓男子為居家檢疫對象，卻違反規定手機關機，本月24日深夜被逮。記者林敬家／翻攝
賴姓男子為居家檢疫對象，卻違反規定手機關機，本月24日深夜被逮。記者林敬家／翻攝

全球新冠肺炎疫情延燒，全台居家檢疫、隔離等人數攀升，彰化又出現有檢疫對象違反規定趴趴走，家住大村鄉54歲賴姓男子從越南旅遊入境後失聯，手機均為關機狀態，衛生單位、公所聯繫不到他，轄區員警獲報前往住處找人卻不在家，已違反居家檢疫規定，將被開罰最高100萬元。

賴男本月22日入境台灣，依規定需應居家檢疫，14天內不得外出，警方卻接獲衛生所、公所等單位通報賴男失聯訊息，轄區警方從賴男車輛車牌追人，透過各路口監視器影像，擴大搜尋範圍，鎖定他入境後的行蹤，警方起初未在他應待的居家檢疫住處找到人，加強周遭巡邏，前天深夜才發現他開車準備返回住處。

賴男說，他手機沒電所以直未開機，22日由桃園機場入境，並開車到員林市張姓友人家中過夜，警方確認身分後，也調閲路口監視器畫面追查屬實，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，函請彰化縣衛生局依法辦理。

員林分局長洪文宏表示，防疫期間，全民均須配合防疫措施，居家隔離、檢疫對象若有要事應請親友協助處理，不得擅自離開居家範圍，若違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，最高可處100萬元罰鍰。

賴姓男子為居家檢疫對象，卻違反規定手機關機，本月24日深夜被逮。記者林敬家／翻攝
賴姓男子為居家檢疫對象，卻違反規定手機關機，本月24日深夜被逮。記者林敬家／翻攝

居家檢疫 新冠肺炎

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