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病死前先餓死？ 印度「封城13億人」低端焦慮

影／自閉少年深夜縮躲快速道路 清水暖心女警溫柔關懷

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
一名自閉少年深夜走到西濱快速道路上，縮在路旁，台中市清水警方載他下橋。圖/警方提供
一名自閉少年深夜走到西濱快速道路上，縮在路旁，台中市清水警方載他下橋。圖/警方提供

一名自閉少年夜間走路上西濱快速道路，險象環生，他嚇得縮在路旁，台中市清水警方帶他到派出所，耐心詢問找到他家人。

中市清水警分局大秀派出所副所長許秉盛、警員吳芓瑩本月19日晚上巡邏時獲報，台61線西濱快速道路上有民眾在走路，由於夜間快速道路車速飛快，又視線不良怕會發生危險，員警迅速到場時，發現17歲林姓少年緊靠著護欄發抖，先將他載返所並查證身分並助返家。

少年當時無法清楚表達，神情恍惚、答非所問，吳芓瑩將他帶回駐地派出所，員警耐心跟林姓少年溝通，但少年不斷重複「火車站」、「我要搭公車」等話，2個小時後，少年終於卸下心防寫出自己的名字，警方立即查證並聯絡上他母親，林母表示兒子患有自閉症，趁哥哥不注意時外出，迷失方向無法返家，幸好有熱心民眾及警方幫忙，家屬深表感激。

大秀所長賴進忠呼籲民眾應多加關心家中長者及表逹能力有障礙家屬身心狀況及動向，可為他們配戴愛心手環，如擔心手環或項鍊會被取下，則可在衣服上繡上名字，如有長時間未歸情形，可以立即撥打110或是至派出所報請警方協尋。

女警吳芓瑩。圖／警方提供
女警吳芓瑩。圖／警方提供
女警吳芓瑩。圖／警方提供
女警吳芓瑩。圖／警方提供

自閉 火車站

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