影／自閉少年深夜縮躲快速道路 清水暖心女警溫柔關懷

一名自閉少年夜間走路上西濱快速道路，險象環生，他嚇得縮在路旁，台中市清水警方帶他到派出所，耐心詢問找到他家人。

中市清水警分局大秀派出所副所長許秉盛、警員吳芓瑩本月19日晚上巡邏時獲報，台61線西濱快速道路上有民眾在走路，由於夜間快速道路車速飛快，又視線不良怕會發生危險，員警迅速到場時，發現17歲林姓少年緊靠著護欄發抖，先將他載返所並查證身分並助返家。

少年當時無法清楚表達，神情恍惚、答非所問，吳芓瑩將他帶回駐地派出所，員警耐心跟林姓少年溝通，但少年不斷重複「火車站」、「我要搭公車」等話，2個小時後，少年終於卸下心防寫出自己的名字，警方立即查證並聯絡上他母親，林母表示兒子患有自閉症，趁哥哥不注意時外出，迷失方向無法返家，幸好有熱心民眾及警方幫忙，家屬深表感激。