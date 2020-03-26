酒後搭小黃質疑繞遠路釀衝突 男子提告運將傷害

許姓男子今天凌晨酒後搭乘黃姓司機駕駛的計程車，疑因自己提供的資訊不清楚，又質疑司機故意繞遠路，雙方發生衝突，許男身上多處挫傷送醫，並對司機黃男提出傷害告訴。

高雄市警察局新興分局初步調查，許男凌晨零時30分許在市中一路某酒吧飲酒後，搭乘黃男駕駛的計程車行經中正四路、自立二路口時，疑因道路資訊不清楚及故意繞遠路等問題發生口角。

警方調查，許男不滿自己被趕下車，雙方在路旁人行道和騎樓發生拉扯肢體衝突，造成許男手腳多處挫傷及眼鏡損壞，黃男隨後則駕車離去。

警方獲報，立即調派快打警力趕往處理，到場時只發現許男呆坐在人行道上，經通報救護人員檢傷後，許男送醫無大礙。

警方循線追查黃男行蹤，約在1個小時後找到他，帶回派出所偵訊，黃男坦承自己火氣大了一點，許男則提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。