機車撞上停在路邊大貨車 2女童頭骨破裂送醫

嘉義縣大林鎮25日晚間發生一起車禍，一名母親騎機車載兩名幼女，撞上停在路邊的大貨車，母親腳部骨折，9歲跟8歲的女童頭骨破裂送醫救治，目前都在加護病房觀察中。

嘉義縣消防局25日晚間獲報，嘉162縣道1.5公里處，大林鎮往溪口鄉方向，一名女機車騎士載著9歲跟8歲的2名女兒，撞上停在路邊的大貨車，3人皆受傷。

消防人員趕到時發現9歲女童頭部受創意識不清，8歲女童頭部也受傷，不斷大聲哭喊，媽媽則腳部開放性骨折，將3人送往大林慈濟醫院救治。

大林慈濟醫院表示，媽媽腳部骨折，沒生命危險，但她兩名女兒，頭骨皆有破裂情形，手腳也挫傷，有生命危險，目前都在加護病房觀察中。

警方初步調查，女騎士大約晚上7時左右，騎機車載著兩名女兒，行駛在嘉162縣道上，疑似夜色昏暗，一時沒注意才撞上停在路邊的大貨車；正進一步釐清大貨車是否涉及違規停車，並調查受重傷的2名女童是否戴安全帽。