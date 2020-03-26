台中大里飲料店疑氣爆 2高中生等公車遭波及受傷
台中市大里區長興一街民宅一樓飲料店今天上午6時許疑似發生氣爆，波及2名在門口等公車的高中生，消防局表示，2名高中生受到輕傷，經送醫治療無大礙。
台中市消防局表示，上午6時33分接獲通報，位於大里區長興一街的一處民宅1樓疑似發生氣爆，但沒有火煙，隨即出動人車前往搶救。
消防局進一步指出，現場有2名高中生在飲料店門口等公車時遭氣爆波及，隨即將兩人送大里仁愛醫院救治，兩人都意識清楚，其中一名興大附農高二女生流鼻血，另一名立人高中高二女生則有左膝擦傷、左髖骨痛等症狀。
消防局表示，現場是4樓頂樓加蓋建築物，1樓作為飲料店，內部有2桶液化石油氣鋼瓶，由於其中1桶未關閉開關，且連接管線脫落，造成瓦斯外洩，現場燃燒面積約1平方公尺，詳細起火原因仍待進一步鑑定。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言