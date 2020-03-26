台中大里飲料店疑氣爆 2高中生等公車遭波及受傷

台中市大里區長興一街民宅一樓飲料店今天上午6時許疑似發生氣爆，波及2名在門口等公車的高中生，消防局表示，2名高中生受到輕傷，經送醫治療無大礙。

台中市消防局表示，上午6時33分接獲通報，位於大里區長興一街的一處民宅1樓疑似發生氣爆，但沒有火煙，隨即出動人車前往搶救。

消防局進一步指出，現場有2名高中生在飲料店門口等公車時遭氣爆波及，隨即將兩人送大里仁愛醫院救治，兩人都意識清楚，其中一名興大附農高二女生流鼻血，另一名立人高中高二女生則有左膝擦傷、左髖骨痛等症狀。

消防局表示，現場是4樓頂樓加蓋建築物，1樓作為飲料店，內部有2桶液化石油氣鋼瓶，由於其中1桶未關閉開關，且連接管線脫落，造成瓦斯外洩，現場燃燒面積約1平方公尺，詳細起火原因仍待進一步鑑定。