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嘉義民雄金世界社區討債變砍人 嫌犯傳遭逮殺人未遂送辦

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣民雄鄉金世界社區昨天下午6時許驚傳討債砍人案，自稱受傷男子友人至臉書社團公開並懸賞砍人男子。圖／截取自民雄大小事臉書社團
嘉義縣民雄鄉金世界社區昨天下午6時許驚傳討債砍人案，自稱受傷男子友人至臉書社團公開並懸賞砍人男子。圖／截取自民雄大小事臉書社團

綽號「阿皇」的曾姓男子昨天下午6時許隻身前往嘉義縣民雄鄉金世界社區向一名朱姓男子索討5萬元債務，疑似到現場發現約定地點除了朱男還聚集其他4名友人，一時起意拿刀就砍，傷及2名朱男友人，自稱傷者友人於昨晚11時許至臉書社團留言表示，人已被逮捕。

其中16歲張姓男子臟器外露、24歲李姓男子手部2道刀傷，被朋友送往嘉義基督教醫院急救。嘉義基督教醫院表示，張男及李男於晚間7點20分到院，李男傷勢縫合後已轉往普通病房，張男晚間11時許還在加護病房急救中。

事件發生後，自稱受傷男子友人的張姓女子至臉書社團「民雄大小事」公開曾男照片並表示，抓到此人會奉上紅包，幾小時後還補上曾男全名，並於晚間11時許留言曾男已被警方抓到，謝謝大家關心。但朱男及友人皆表示，不認識張女。

據了解，曾男為民雄地區較有名聲的放款人，原本朱男跟曾男借款10萬元，後還款5萬元，曾男原就與朱男約定，昨天到朱男於金世界社區住所拿其未還的5萬元，不知為何曾男到場卻立即拿刀砍人，並在砍人後逃逸。

警方表示，詳細案發原因同仁正積極調查中，並將依殺人未遂案逮捕嫌疑人，送往地檢署偵辦，請民眾保持冷靜勿衝動行事。

嘉義縣民雄金世界社區砍人案，自稱受傷男子友人於昨晚11時許留言表示，砍人者已被警方捕獲。圖／截取自民雄大小事臉書社團
嘉義縣民雄金世界社區砍人案，自稱受傷男子友人於昨晚11時許留言表示，砍人者已被警方捕獲。圖／截取自民雄大小事臉書社團

嘉義

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