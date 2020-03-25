台南安南區工廠火警 倉庫內辦公椅半成品明火竄出

台南市安南工業區工業五路一工廠晚間傳出火警，消防局據報前後出動三梯次人車前往灌救，倉庫內辦公室椅半成品明火竄出，倉庫內濃煙密布，消防人員布線進入廠區內灌救，所幸廠區內無人員受傷受困，火勢約20分鐘後撲滅，並未擴大延燒。消防局指出，起火原因仍待進一步調查。

消防局晚間9時27分接獲通報，倉庫有濃煙竄出，調派土城、安南、安和、和緯等四分隊等人車到場，直至進入倉庫內有明火竄出，再加上密閉空間，擔心火勢悶燒、擴大，通報二、三梯次支援，前後出動22車、49人到場支援。