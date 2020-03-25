新店隨機殺人案 邢泰釗探視被害人家屬

中央社 / 台北25日電

犯罪被害人保護協會表示，董事長邢泰釗今天探視新店隨機殺人案被害人家屬，致贈關懷慰問金，聽取家屬訴求與困境，並指示同仁持續陪伴家屬，早日走出喪親之痛。

犯保協會新聞稿指出，3月13日晚上王姓男子與妻子發生爭執，涉嫌持刀下車隨機刺殺在路旁等待姊姊下班的林姓被害人，林男經送醫急救不治。

犯保協會表示，林姓被害人的父親、姊姊強忍喪親之痛處理後事，期望司法能還給林男一個公道。林男父親還表示，他跟兒子朝夕相處33年，常在同一工地合作，往往一個眼神就知道彼此意思，是父子也是工作上默契極好的夥伴，兒子無辜被害，心中的痛難以言喻。

新聞稿指出，犯保協會台北分會案發當日接獲通報後，即派人關懷家屬，並安排同樣經歷過喪子之痛的馨生志工陪同遺體解剖，希望能夠給予家屬在未來面對悲傷歷程時，有更多的支持與力量。

身兼犯保協會董事長的台灣高等檢察署檢察長邢泰釗今天偕同台北分會工作人員及志工關懷家屬，並致贈關懷慰問金，聽取家屬的訴求與困境，指示同仁持續陪伴家屬，早日走出喪親之痛。

新聞稿最後提到，犯保協會台北分會將針對本案成立專案服務，成員包括保護志工、律師、心理師，提供家屬民刑事訴訟協助、心理諮商團隊安撫心靈、訪視關懷等服務，使家屬面對未來挑戰不再徬徨無助。

邢泰釗 刑事訴訟

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