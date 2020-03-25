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台中載國中兒返家 41歲母遇死劫後座兒飽受驚嚇
台中市太平區今晚發生一起死亡車禍，41歲黃姓婦人今晚6時26分，騎機車載就讀國中的兒子返家途中，行經太平區新仁路、永豐路口停等紅燈時，57歲潘姓大貨車駕駛疑似視覺死角，未注意這對母子在大貨車的左前方，不慎撞倒機車，導致母子連人帶車捲入車底，經消防局到場救出母子並送醫，黃姓婦人仍因傷重經搶救後不治，其子多處擦挫傷，無生命危險，但受到很大驚嚇，警方初查，潘姓大貨車駕駛無酒精反應，警方釐清車禍發生原因。
據了解，潘姓大貨車駕駛載著汽車零組件送貨中，疑似僅注意右方停放機車，未注意左前方有機車停等紅燈，待右轉撞上機車後，還往前繼續行駛一段距離，直到附近民眾大喊「撞到人了！」才注意到並停車，下車查看，但黃姓機車騎士和她的兒子卡在車底。
潘姓肇事駕駛表示，當時要從新仁路一段右轉永豐路，因為路邊停了許多機車，他為了避免撞上機車，車子在轉彎時有稍後靠左、超過中央雙黃線，當時在看後視鏡，沒注意到機車，直到聽見民眾呼喊才查覺肇事。
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