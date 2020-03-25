專心防疫！高市消防局宣布取消部分業務評核

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄居家隔離、檢疫人次達到3000人。高雄市消防局為因應疫情先後成立7個防疫專責分隊，累計出勤量達百餘次，不過，消防員們擔心未來疫情若持續擴大，恐造成救護能量不足，且還要處理承接業務。對此高雄市消防局上午宣布因應疫情不確定性與考量基層消防員負擔，取消今年的防火宣導及住宅防火評核等部分業務。

據了解，高市消防局日前責令所屬6個救護救災大隊中的前鎮、中華、鳳山、大樹、田寮、內門等6分隊，組成防疫分隊以解疫情所需。隨著疫情擴大，又新增大昌分隊成為第三救災救護大隊的第二個專責分隊；目前為止，7分隊出勤量已超過百餘次，消防員健康安全令人擔憂。

有消防員說，成為防疫專責分隊後，要將分隊內2輛救護車撥出一輛成為專門防疫救護車輛，他們憂心若疫情擴大進入成社區傳播階段，其餘救護能量相對會受到影響，呼籲若有狀況輕微患者可以不必叫救護車送醫。

也有消防員提議，目前高市消防局停辦許多業務，消防員在防疫後，還要處理業務，難以兩全。他建議可以效仿台北市消防局一樣，將評核項目直接取消，讓消防救護員專心於準備防疫工作上。

原高雄市消防局建議各消防分隊停辦非必要室內大型活動，若分隊辦理則要把握人與人間距超過1公尺為原則，以降低交叉感染風險。另外，若活動場地位於室內，要求務必保持室內空氣流通，並提供洗手設備或乾洗手，加強公共環境消毒工作，全力杜絕疫情擴大。