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台中居家檢疫5672人 烏日警改裝防疫專車戶外偵詢因應
新冠肺炎疫情升溫，台中市民政局統計，目前台中市居家檢疫人數高達5672人。台中市警局烏日分局為因應居家檢疫、居家隔離對象日增，不會有專責員警24小時監看烏日區居家檢疫、居家隔離電子圍籬系統，烏日分局將一輛警備車改裝為「防疫專車」因應，內部加裝厚厚透明塑膠膜，間隔員警與民眾，車窗一律打開通風，並設置「臨時偵詢處」，避免進到警所內。
烏日警察分局說明，為防堵員警在偵詢及移送嫌犯過程淪為防疫破口，在停車場旁設置「臨時偵詢處」，偵詢處所內部以透明帆布區隔，員警全程戴口罩，穿好隔離衣、噴灑酒精消毒、做好防護，打擊犯罪，也要遠離病毒。
烏日分局表示，居家檢疫（隔離）電子圍籬系統已建置在分局勤指中心、並請專責員警24小時監看、如果有違反規定離開居住地時、立即通報尋回並交由衞生單位重罰，呼籲居家檢疫及居家隔離對象民眾勿四處趴趴跑。
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