台中居家檢疫5672人 烏日警改裝防疫專車戶外偵詢因應

新冠肺炎疫情升溫，台中市民政局統計，目前台中市居家檢疫人數高達5672人。台中市警局烏日分局為因應居家檢疫、居家隔離對象日增，不會有專責員警24小時監看烏日區居家檢疫、居家隔離電子圍籬系統，烏日分局將一輛警備車改裝為「防疫專車」因應，內部加裝厚厚透明塑膠膜，間隔員警與民眾，車窗一律打開通風，並設置「臨時偵詢處」，避免進到警所內。

烏日警察分局說明，為防堵員警在偵詢及移送嫌犯過程淪為防疫破口，在停車場旁設置「臨時偵詢處」，偵詢處所內部以透明帆布區隔，員警全程戴口罩，穿好隔離衣、噴灑酒精消毒、做好防護，打擊犯罪，也要遠離病毒。